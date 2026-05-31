Reggio Calabria, via San Paolo nel degrado tra spazzatura e randagismo: la denuncia di un cittadino | FOTO

Cumuli di spazzatura, rifiuti ingombranti abbandonati e marciapiedi devastati dai gatti: è lo scenario che si presenta ogni giorno in Via San Paolo, nel cuore di Reggio Calabria. Un cittadino ha inviato alla redazione di StrettoWeb una serie di foto che documentano lo stato di abbandono della strada, denunciando una situazione che si trascina da anni senza che nessuno intervenga concretamente. Ai rifiuti ordinari si sommano altri problemi: sul lato sinistro della scalinata, una residente nutre da tempo una colonia di gatti, con conseguenze evidenti sullo stato del marciapiede. A completare il quadro, i materiali di risulta lasciati incustoditi da una ditta impegnata in lavori di ristrutturazione in un appartamento della stessa via.

Di seguito le parole del cittadino: “in allegato alcune fotografie delle condizioni in cui si trova oggi, come ogni giorno da qualche anno a questa parte, Via S. Paolo a Reggio di Calabria. Ai rifiuti che adornano gli angoli della strada, si aggiungono le devastazioni che lasciano dei gatti attirati ala sinistra della scalinata da una abitante che da qualche anno li nutre, lasciando nelle condizioni in cui potete vedere il marciapiedi, ed i rifiuti ingombranti abbandonati da una ditta che sta ristrutturando un appartamento sulla stessa Via. Negli anni ho fatto diverse segnalazioni a tutti i soggetti competenti, ivi incluse l’ASP e la Polizia Municipale, anche e soprattutto a causa del randagismo felino alimentato da una abitante del luogo, ed il risultato degli interventi chiesti sono le foto odierne“.