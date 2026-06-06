Cannizzaro, prima uscita da sindaco fuori Reggio Calabria: forti emozioni ai comizi di San Giovanni in Fiore e Castrovillari | VIDEO

Una giornata particolarmente intensa, quella di ieri, scandita da appuntamenti istituzionali e iniziative politiche, ha visto protagonista Francesco Cannizzaro, che già dalle prime ore del mattino si è recato a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Successivamente ha preso parte all’appuntamento organizzato all’Arena dello Stretto in occasione della Festa dei Carabinieri. Alla cerimonia era presente anche il Premier Giorgia Meloni, elemento che ha conferito all’iniziativa un particolare rilievo istituzionale. La giornata di Cannizzaro è proseguita con la partecipazione a una riunione in Prefettura dedicata al contrasto del caporalato, tema di forte rilevanza sociale, economica e istituzionale.

A San Giovanni in Fiore al fianco di Marco Ambrogio

In serata, Francesco Cannizzaro, accolto con un tripudio e tanta emozione, alla luce del fatto che è stata anche la prima uscita pubblica da sindaco fuori Reggio, si è recato a San Giovanni in Fiore, al fianco del Governatore Occhiuto, per prendere parte al comizio conclusivo dei ballottaggi delle comunali, al fianco di Marco Ambrogio. La presenza a San Giovanni in Fiore è stata uno dei due appuntamenti politici conclusivi della giornata. Il comizio serale ha rappresentato un momento di sostegno nella fase finale della competizione amministrativa, quella che precede il ritorno alle urne e che spesso assume un peso decisivo nel confronto tra candidati. Il sostegno a Marco Ambrogio si inserisce quindi nel quadro di una mobilitazione politica ampia, che ha visto Cannizzaro impegnato direttamente sul territorio, dopo una mattinata e un pomeriggio segnati da appuntamenti istituzionali a Reggio Calabria.

A Castrovillari con Anna De Gaio

Dopo San Giovanni in Fiore, la giornata politica di Francesco Cannizzaro è proseguita a Castrovillari, dove ha partecipato al comizio conclusivo al fianco di Anna De Gaio. Anche in questo caso, l’appuntamento rientra nella fase finale dei ballottaggi delle comunali.