Viola-Barcellona, i siciliani tornano alla carica: “insulti razzisti contro Okereke”. La frase pronunciata

Continua lo strascico di polemiche di Gara-3 dei quarti di finale Playoff tra Viola e Barcellona. La società siciliana, nella giornata di ieri, aveva denunciato un lancio di sassi contro il proprio pulmino. Quest’oggi, Barcellona ha diffuso un’altra nota stampa nella quale, dopo aver preso atto delle mancate scuse della Viola per l’episodio già citato, denuncia anche insulti razzisti che sarebbero stati rivolti a Daniele Okereke, apostrofato come “maledetta scimmia”.

Nella nota del club si legge: “la società Barcellona Basket ritiene doveroso tornare sui fatti riguardanti Gara 3 dei quarti playoff, disputata al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Nel prendere atto che la società ospitante non ha inteso, a quasi 36 ore dall’accaduto, prendere le distanze dallo spiacevole episodio avvenuto nelle pertinenze del palazzetto, dove il pulmino della nostra squadra è stato raggiunto da una sassaiola, ci chiediamo se quanto accaduto sia già stato derubricato a una semplice ragazzata o se, semplicemente, non si ritenga la nostra società degna di ricevere un attestato di solidarietà.

Poco importa. Piuttosto, ci preme esprimere la vicinanza di tutta la società all’atleta Daniele Okereke, fatto oggetto di ignobili insulti a sfondo razziale, ben evidenti in un video in cui viene definito “maledetta scimmia”. Un video che qualcuno si è premurato di cancellare dai commenti presenti sulla nostra pagina Facebook, ma che fortunatamente risulta ancora reperibile su YouTube. Ci teniamo comunque a rassicurare tutti: il contenuto è stato opportunamente acquisito dal nostro staff social media.

E pensare che, in Gara 2, il clima prepartita era stato splendido, con le due tifoserie che si erano rivolte cori di rispetto. Purtroppo, gli animi si sono surriscaldati allorquando un giocatore della Viola ha rivolto in campo un insulto a sfondo razziale allo stesso Okereke, innescando la reazione del pubblico. Apprezziamo, comunque, l’atteggiamento successivo dell’atleta neroarancio, prontamente scusatosi durante l’intervallo lungo.

Non pretendiamo scuse da nessuno, né tantomeno attestati di solidarietà. Ormai sarebbero tardivi e non ci riguardano. Vogliamo invece ringraziare quei tifosi della Viola Reggio Calabria che hanno rivolto apprezzamenti al nostro pubblico e alla nostra squadra. A loro auguriamo tante cose belle e speriamo un giorno di rincontrarci sul campo, magari su palcoscenici ancora più prestigiosi“.