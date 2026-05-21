Barcellona Basket denuncia: “lancio di sassi contro il pulmino dopo il match contro la Viola” | FOTO

Una serie accesa e combattuta, corretta in campo e anche sugli spalti, per quello che si è visto a Reggio Calabria, almeno. Eppure, nel post Gara-3 di Viola-Barcellona, sembrerebbe essere successo un episodio spiacevole. La società Barcellona Basket denuncia, attraverso i social, un presunto lancio di sassi ai danni del proprio pulmino, fortunatamente, lievemente danneggiato. Di seguito la nota della società siciliana che chiama in causa anche FIP Sicilia, FIP Calabria e FIP Lazio: “al termine di una serie intensa, combattuta e di grande livello agonistico, la società Barcellona Basket rivolge i propri complimenti alla Viola Reggio Calabria per la meritata qualificazione alle semifinali play off. Il verdetto del campo va accettato con rispetto e serenità, nella consapevolezza del valore espresso dalla nostra squadra e con l’orgoglio di avere pienamente onorato gli obiettivi stagionali prefissati.

Proprio per questo, con altrettanta lucidità, riteniamo doveroso evidenziare quanto accaduto lontano dal parquet in occasione di gara 3. Al di là dell’ennesimo atteggiamento inadeguato assunto dal responsabile della sicurezza – certamente poco compatibile con i principi di ospitalità – non possiamo tacere il grave episodio che ha coinvolto il mezzo della nostra società.

Il pulmino con cui la squadra ha raggiunto il PalaCalafiore è stato infatti danneggiato da un vile lancio di sassi mentre si trovava parcheggiato all’interno delle pertinenze dell’impianto. Un gesto ignobile, che non intendiamo attribuire a un’intera tifoseria, verso la quale continuiamo a nutrire rispetto, evitando facili e superficiali generalizzazioni. Ma proprio perché crediamo nei valori dello sport, riteniamo sia corretto rendere pubblici fatti che nulla hanno a che vedere con il confronto agonistico.

A Barcellona Pozzo di Gotto, pur nella naturale tensione di una sfida play off, gli ospiti sono sempre stati accolti con rispetto e messi nelle condizioni di svolgere serenamente il proprio lavoro. Le immagini relative ai danni subiti dal nostro mezzo sono state acquisite a referto dagli arbitri per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La società Barcellona Basket, nel ribadire la propria fiducia negli organi preposti, si riserva inoltre di tutelarsi presso le sedi opportune“.