Serie D, terminata la stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti e gli accoppiamenti Playoff e Playout. Savoia in Serie C

Regular season conclusa, dopo l'ultima giornata, svoltasi questo pomeriggio. Definiti tutti i verdetti, ora iniziano gli spareggi

Reggina-Licata pallone calcio serie d granillo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Anche la stagione 2025-2026 del girone I di Serie D volge al termine. Regular season conclusa, dopo l’ultima giornata, svoltasi questo pomeriggio. Definiti tutti i verdetti, ora iniziano gli spareggi. Il verdetto più importante, la promozione in Serie C, si conclude senza sorprese: il Savoia batte agilmente la Sancataldese, festeggia il primo posto e manda gli avversari in Eccellenza. A nulla è servito il poker della Nissa, così come quello della Reggina. In coda, vittoria dell’ACR Messina, che ora giocherà il playout contro il Ragusa.

Risultati Serie D, 33ª giornata

Domenica 3 maggio

Ore 15.00

  • ACR Messina-Milazzo 1-0
  • Castrumfavara-Enna 2-2
  • Gelbison-Gela 1-0
  • Nissa-Paternò 4-1
  • Reggina-Sambiase 4-2
  • Savoia-Sancataldese 3-0
  • Ragusa-Athletic Palermo 1-2
  • Vibonese-Acireale 1-0
  • Vigor Lamezia-Igea Virtus 4-0

Classifica Serie D Girone I

  1. Savoia 69
  2. Nissa 67
  3. Reggina 66
  4. Athletic Palermo 60
  5. Gelbison 60
  6. Sambiase 53
  7. Igea Virtus 53 (-5)
  8. Milazzo 44
  9. Gela 43 (-3)
  10. Vigor Lamezia 42
  11. Castrumfavara 38
  12. Enna 36
  13. Vibonese 35
  14. Ragusa 34
  15. ACR Messina 32 (-14)
  16. Acireale 32 (-1)
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19

I verdetti

Promossa in Serie C: Savoia

Ai playoff: Nissa, Reggina, Athletic Palermo, Gelbison

Ai playoutVibonese, Ragusa, ACR Messina, Acireale

Retrocesse in Eccellenza: Sancataldese, Paternò

Tabellone Playoff

  • Nissa-Gelbison
  • Reggina-Athletic Palermo

Tabellone Playout

  • Vibonese-Acireale
  • Ragusa-ACR Messina

Il calendario di Playoff e Playout

Playoff

  • 10 Maggio – Semifinale
  • 17 Maggio – Finale

Il regolamento

Playout

  • 10 Maggio – Gara unica

Il regolamento

Da ricordare che si giocherà solo la gara d’andata, in casa della miglior classificata, che ha anche due risultati su tre a disposizione. In caso di parità anche dopo i supplementari, avrà la meglio la squadra miglior classificata.

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