Serie D, terminata la stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti e gli accoppiamenti Playoff e Playout. Savoia in Serie C

Anche la stagione 2025-2026 del girone I di Serie D volge al termine. Regular season conclusa, dopo l’ultima giornata, svoltasi questo pomeriggio. Definiti tutti i verdetti, ora iniziano gli spareggi. Il verdetto più importante, la promozione in Serie C, si conclude senza sorprese: il Savoia batte agilmente la Sancataldese, festeggia il primo posto e manda gli avversari in Eccellenza. A nulla è servito il poker della Nissa, così come quello della Reggina. In coda, vittoria dell’ACR Messina, che ora giocherà il playout contro il Ragusa.
Risultati Serie D, 33ª giornata
Domenica 3 maggio
Ore 15.00
- ACR Messina-Milazzo 1-0
- Castrumfavara-Enna 2-2
- Gelbison-Gela 1-0
- Nissa-Paternò 4-1
- Reggina-Sambiase 4-2
- Savoia-Sancataldese 3-0
- Ragusa-Athletic Palermo 1-2
- Vibonese-Acireale 1-0
- Vigor Lamezia-Igea Virtus 4-0
Classifica Serie D Girone I
- Savoia 69
- Nissa 67
- Reggina 66
- Athletic Palermo 60
- Gelbison 60
- Sambiase 53
- Igea Virtus 53 (-5)
- Milazzo 44
- Gela 43 (-3)
- Vigor Lamezia 42
- Castrumfavara 38
- Enna 36
- Vibonese 35
- Ragusa 34
- ACR Messina 32 (-14)
- Acireale 32 (-1)
- Sancataldese 29
- Paternò 19
I verdetti
Promossa in Serie C: Savoia
Ai playoff: Nissa, Reggina, Athletic Palermo, Gelbison
Ai playout: Vibonese, Ragusa, ACR Messina, Acireale
Retrocesse in Eccellenza: Sancataldese, Paternò
Tabellone Playoff
- Nissa-Gelbison
- Reggina-Athletic Palermo
Tabellone Playout
- Vibonese-Acireale
- Ragusa-ACR Messina
Il calendario di Playoff e Playout
Playoff
- 10 Maggio – Semifinale
- 17 Maggio – Finale
Playout
- 10 Maggio – Gara unica
Da ricordare che si giocherà solo la gara d’andata, in casa della miglior classificata, che ha anche due risultati su tre a disposizione. In caso di parità anche dopo i supplementari, avrà la meglio la squadra miglior classificata.