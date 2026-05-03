Messina, vittoria sul Milazzo e retrocessione evitata… per ora: ultima chance dai Playout, avversaria già battuta in stagione

Serviva replicare lo stesso risultato della Sancataldese, vittoria, pareggio o sconfitta non sarebbe importato, in virtù della parità dei punti e degli scontri diretti a favore. Il Messina ha però chiuso la pratica senza guardare a ciò che succedeva sul campo del Savoia, vincitore per 3-0 sulla Sancataldese e promosso, meritatamente, in Serie C. I peloritani hanno battuto 1-0 il Milazzo con un bel gol di Tourè che supera 2 avversari e trova l’incrocio con una pregevole conclusione.

Il Messina evita così la retrocessione diretta, condannando la Sancataldese a raggiungere il Paternò, e dovrà passare dal Playout contro il Ragusa contro cui ha vinto per 1-0 e pareggiato 0-0 in stagione. Si giocherà in gara secca, a Ragusa, con l’obbligo di una vittoria (in caso di pari al termine dei supplementari, sarà retrocessione). Da non tralasciare, inoltre, la situazione extra campo che riguarda il ricorso della Reggina (già bocciato) e l’esposto presentato dagli amaranto, insieme ad Acireale e Sancataldese, in riferimento a “gravi violazioni” che sarebbero state commesse dal Messina e dai suoi dirigenti nel campionato in corso.

Dopo una stagione martoriata per vicenda che esulano da quanto accaduto in campo (il Messina avrebbe 46 punti e sarebbe tranquillamente salvo da qualche turno), le vicende giudiziarie rischiano di rendere ancor più complessa la già delicata sfida dei Playout.