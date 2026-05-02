Reggina, figuraccia servita: respinto il ricorso contro il Messina

Figuraccia è servita. Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Reggina presentato contro il Messina. Senza pudore, dopo l’esposto, il club amaranto ha “calato il carico” presentando ricorso per chiedere la sospensione dell’ultima giornata. Nulla da fare: ricorso respinto, l’ultima giornata si gioca regolarmente. E ovviamente, aggiungiamo. Come si può chiedere la sospensione di un campionato se al Messina non è arrivata alcuna notifica di provvedimento? I tempi burocratici, si sa, non sono immediati, e questi sono tra i primi motivi di una esclusione da considerare come abbastanza remota. E per questo illudere gli allocchi non ha senso. Il campionato si chiude domenica, poi ci sono i playoff e i playout. La Reggina ha messo a segno l’ennesima figuraccia, la prima di questo filone. La sensazione è che ce ne possano essere altre, ma evidentemente questa società è abituata, ormai…

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L’istanza presentata dalla Reggina si basava sulla presunta irregolarità dell’iscrizione al campionato del Messina e dei suoi tesseramenti. La squadra amaranto aveva contestato la validità della documentazione fornita dal club giallorosso, cercando di ottenere l’esclusione dalla competizione o, in subordine, la dichiarazione di sconfitta a tavolino per tutte le gare finora disputate. Secondo la Reggina, questi presunti vizi amministrativi legati all’iscrizione del Messina avrebbero compromesso la regolarità del campionato. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato il ricorso, motivando la sua decisione con diversi vizi di inammissibilità legati alla mancanza di una corretta procedura legale. La controversia, dunque, non avrà alcun impatto sulle classifiche e sul normale svolgimento delle partite della Serie D.

Il presidente Sica ha evidenziato come il ricorso della Reggina presentasse numerosi vizi procedurali

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Carlo Sica, ha evidenziato come il ricorso della Reggina presentasse numerosi vizi procedurali che hanno portato al suo rigetto. In particolare, Sica ha sottolineato che la Reggina non aveva impugnato gli atti originari di iscrizione e tesseramento presso il Dipartimento Interregionale della LND. Questo, secondo il Tribunale, ha rappresentato una grave lacuna nella procedura, invalidando così la richiesta di sospensione. Inoltre, è stato rilevato che la Reggina non aveva coinvolto nel ricorso i soggetti controinteressati, come la stessa FIGC e le società Savoia e Nissa, che attualmente occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nel girone. La loro assenza dal contraddittorio è stata considerata un ulteriore errore procedurale che ha portato al rigetto del ricorso.

Un altro aspetto fondamentale che ha portato alla decisione di respingere l’istanza è stato il riconoscimento da parte del Tribunale della validità del trasferimento del titolo sportivo e dei tesseramenti operato dalla Federazione alla nuova società ACR Messina 1900 SSD arl. Tale trasferimento, secondo il Tribunale, implica un riconoscimento della validità dell’intera attività sportiva svolta dal Messina durante l’intera stagione, confermando così la regolarità della partecipazione del club al campionato di Serie D. Il Tribunale ha quindi sottolineato che l’operato della Federazione e l’accettazione del trasferimento dei tesseramenti sono elementi che attestano la legittimità della partecipazione del Messina al campionato e che non possono essere messi in discussione con il ricorso presentato dalla Reggina.

L’udienza di merito: appuntamento fissato per il 12 maggio 2026

Mentre il ricorso cautelare è stato rigettato, il Tribunale ha fissato una data per l’udienza di merito, che avrà luogo il 12 maggio 2026. Questo incontro sarà fondamentale per una discussione più approfondita della questione e per determinare definitivamente la legittimità della partecipazione del Messina al campionato. La decisione di rigettare l’istanza cautelare non implica una sentenza definitiva sul caso, ma indica che, per il momento, il campionato di Serie D continuerà senza modifiche. L’attenzione ora si sposterà sull’udienza di merito, che chiarirà ulteriormente la posizione delle squadre coinvolte.