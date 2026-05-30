Se ad ogni finale di stagione piangono tutti, ci sarà un motivo

Piangono tutti. Ed è assolutamente normale. Perdere una finale per la Serie A, una Serie A che manca da oltre quarant’anni, e farlo in quel modo, con una finale raggiunta con determinazione e passione, e uno 0-2 fuori casa che stava per ribaltare il risultato dell’andata, rende il dolore ancora più intenso. Piangono i calciatori, piange l’allenatore. Lacrime a fine gara, in panchina, dopo l’abbraccio con l’allenatore avversario. Lacrime davanti ai propri tifosi, lacrime condivise con il Presidente. Alberto Aquilani ha pianto, e lo ha fatto perché sa di aver dato tutto, di aver compiuto quasi un miracolo sportivo, in un ambiente che lo ha sostenuto, supportato e aiutato in ogni momento.

A Catanzaro si lavora in modo eccellente. Tutto è organizzato, tutto è competenza. Nessuno invade il ruolo dell’altro, e l’allenatore può concentrarsi sul proprio lavoro in serenità. L’ambiente professionale e umano fa la differenza e crea le condizioni per ottenere risultati importanti. La dedizione dei dirigenti, dello staff e dei calciatori insieme rende ogni stagione unica e significativa, anche di fronte a una sconfitta dolorosa come quella di una finale per la Serie A.

L’anno scorso, circa nello stesso periodo, si è verificata una scena simile. Fabio Caserta, dopo l’uscita dalla semifinale playoff contro lo Spezia, piangeva abbracciando Floriano Noto davanti alla Curva giallorossa. Le sue lacrime avevano lo stesso significato: la stagione non era stata come le altre. Aveva rappresentato emozioni intense, bei momenti, gioie, unità ed entusiasmo. Tutto questo dimostra che quando si lavora bene, la passione e l’impegno si manifestano anche attraverso le emozioni più profonde.

Se alla fine piangono tutti, e lo fanno gli allenatori, tre diversi in tre anni, e sempre ottenendo grandi risultati, non è un caso. Ci sarà un motivo. Il motivo è chiaro: a Catanzaro si lavora bene. Gli allenatori lavorano bene, con serenità e supporto, e i risultati arrivano grazie a questa filosofia. Il rispetto dei ruoli, l’attenzione ai dettagli e la dedizione al lavoro creano un ambiente in cui ogni allenatore può dare il massimo, emozionarsi e guidare la squadra verso traguardi ambiziosi.

Il calcio non è solo sport, è esperienza umana, passione condivisa, dedizione totale. Le lacrime di Alberto Aquilani, di Fabio Caserta e degli altri allenatori che hanno guidato il Catanzaro testimoniano quanto il lavoro serio, organizzato e appassionato possa trasformare ogni stagione in un’esperienza memorabile. A Catanzaro, ogni allenatore ha la possibilità di esprimere il proprio talento, affrontare le sfide con lucidità e vivere ogni emozione intensamente, perché qui il calcio è anche cultura, professionalità e rispetto dei valori condivisi.