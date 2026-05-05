Salvini a Messina: “con Scurria si può vincere. Grazie alla Lega autostrade, ferrovie ed il Ponte sullo Stretto”

Una giornata politica intensa tra Reggio Calabria e Messina, conclusa con la cena elettorale a Palazzo della Seta, dove Matteo Salvini ha tracciato la linea della Lega in vista delle prossime sfide amministrative. Il leader leghista ha sottolineato il valore simbolico e politico della sua presenza nel Sud, rivendicando la crescita del partito in territori storicamente lontani dalla sua tradizione.

Nel suo intervento, Salvini ha dichiarato: “Mai avrei immaginato di chiudere una giornata da leader della Lega a Reggio Calabria e poi a Messina. Se la Lega è arrivata in Sicilia questo si deve al fallimento di chi ha amministrato questa terra per decenni. Pensare che sia Lega a fare le autostrade, le ferrovie e il Ponte nello Stretto è la migliore motivazione per chiedere e raccogliere consenso”.

Il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture al centro della strategia

Al centro del discorso politico di Salvini resta il tema del Ponte sullo Stretto, considerato un’infrastruttura chiave per il rilancio del Mezzogiorno. Il leader della Lega ha collegato direttamente la realizzazione di grandi opere come autostrade, ferrovie e il ponte stesso alla credibilità della proposta politica del partito.

Elezioni comunali, fiducia a Reggio Calabria e sfida aperta a Messina

Guardando alle elezioni comunali, Salvini si è mostrato fiducioso sul risultato a Reggio Calabria e possibilista su Messina, indicando chiaramente la strategia da seguire per ottenere la vittoria. “So per certo che a Reggio Calabria vinciamo le Comunali, a Messina si può vincere. Occorre avere tanta determinazione nel chiedere il voto a chi ha deciso di non recarsi alle urne. Così solamente ci giochiamo la partita per vincerla”, ha affermato.

l sostegno a Marcello Scurria e il confronto politico a Messina

Nel suo intervento, Salvini ha poi rivolto un chiaro endorsement a Marcello Scurria, indicato come il candidato sindaco capace di interpretare la visione infrastrutturale del centrodestra. Il riferimento diretto al Ponte sullo Stretto diventa anche un elemento distintivo nel confronto con l’amministrazione uscente. “Voglio tornare a Messina e trovare un sindaco, Marcello Scurria, che so che è a favore del Ponte, e non un sindaco come l’uscente che un giorno è a favore e l’indomani contro”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di una posizione chiara e coerente su un tema ritenuto strategico.