Messina, Basile a Salvini: “no all’utilizzazione del Ponte sullo Stretto come grande opera propagandistica”

“Le parole del ministro Salvini meritano una replica chiara. Quando parla di un ‘certo tipo di approccio’, dovrebbe spiegare ai cittadini cosa intende realmente. Perché se l’approccio è quello di amministrare bene una città, rimettere in moto l’economia, attrarre investimenti e creare lavoro, allora sì: questo approccio ci appartiene e ne siamo orgogliosi”. Lo afferma il candidato sindaco di Sud chiama Nord, Federico Basile. “In questi anni non abbiamo raccontato favole. Abbiamo contribuito a creare oltre 3.000 posti di lavoro tra nuove opportunità e stabilizzazioni tra comune e partecipate, con risultati concreti sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo dato posti… Abbiamo creato le condizioni. Abbiamo risanato le casse comunali procedendo a fare concorsi pubblici che erano bloccati da 30 anni. Se esistono altre amministrazioni che hanno raggiunto numeri e risultati simili il ministro ce le indichi”, sottolinea Basile.

“Se invece l’approccio è quello di continuare a vendere illusioni ai siciliani e ai calabresi utilizzando il Ponte come grande operazione propagandistica, allora quella visione non ci appartiene e la rispediamo al mittente. Noi continuiamo a lavorare per una Messina che cresce davvero, con opere, servizi, occupazione e programmazione. Il resto lo lasciamo alle dichiarazioni da campagna permanente. E a proposito, Ministro Salvini: siamo già al decimo annuncio dell’inizio dei lavori del Ponte?”, conclude Basile.