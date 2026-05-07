Risultati Gara-2 ottavi Playoff Serie B: Viola ko, Matera al 2° turno, fuori la prima big!

Si chiude il quadro di Gara-2 degli ottavi dei Playoff. Ci sono 6 gare in bilico a segnalare che gli accoppiamenti sono più equilibrati di quanto ci si potesse aspettare, o meglio, di quanto la classifica della regular season, sempre ingannevole, potesse prospettare. E arrivano anche due verdetti. Matera supera Aquilano nell’accoppiamento più semplice del girone (1ª-8ª): va sul 2-0 e passa il turno e si guadagna anche qualche giorno di riposo extra.

Ragusa fuori. Una delle big del girone della Viola, apparsa un po’ fiacca negli scontri diretti, sconfitta in due gare su due da Angri. Arriva un ko anche per la Viola che cede il passo a Benevento e proverà a qualificarsi in Gara-3. Bene Catanzaro che riapre la serie battendo Viterbo.

Monopoli riapre la serie contro la Carver Roma, capolista dell’altro girone. Barcellona batte la Stella EBK Roma. Messina supera la corazzata Avellino al PalaTracuzzi, Brindisi espugna Cagliari.

Risultati Gara-2 dei Playoff di Serie B Interregionale

Mercoledì 6 maggio

Ore 20:30

Monopoli-Carver Roma 85-76

Messina-Avellino 82-72

Cagliari-Brindisi 68-74

Ore 20:45

Barcellona-Stella EBK Roma 71-68

Giovedì 7 maggio

Ore 20:00

Benevento-Viola 84-77

Matera-Aquilano 86-89

Catanzaro-Viterbo 84-72

Ore 20:30

Angri-Ragusa 74-59

Il tabellone dei Playoff di Serie B Interregionale