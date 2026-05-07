Messina batte Avellino in Gara-2 dei Playoff: le FOTO più belle del match

La Basket School Messina conferma che, se il campionato si giocasse solo al PalaTracuzzi, sarebbe già in Serie B Nazionale. Il fortino peloritano è inespugnabile, tutte le big sono andate in difficoltà in stagione, anche quelle con roster ben più profondi, maggiore qualità e budget ampiamente superiore. L’ultimo esempio riguarda ieri notte, la vittoria per 82-72 contro la Scandone Avellino, corazzata dell’altro girone, una delle principali candidate alla vittoria dei Playoff secondo gli addetti ai lavori. Messina si è imposta 82-72 trascinata dai 17 punti di Leonardo Marinelli e dai 12 del ‘Gatto’ Busco’. Ad Avellino non bastano i 25 di Gay e i 20 di Kmetic. Gara-3 sarà decisiva. Nella nostra gallery le foto più belle del match.