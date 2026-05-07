Benevento-Viola, 1° QT: al via Gara-2, primo match point per i neroarancio

La diretta di Benevento-Viola, Gara-2 dei Playoff: racconto e risultato in tempo reale nel live di StrettoWeb. Per i neroarancio è subito match point per chiudere la pratica dopo il successo in Gara-1

Viola-Benevento
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Dopo il successo in Gara-1 al PalaCalafiore, la Viola affronta Benevento in terra campana per Gara-2. Primo match point: in caso di vittoria sarà passaggio del turno e qualche giorno extra di riposo, variabile da non sottovalutare. Soprattutto, in caso di sconfitta si giocherà Gara-3 a Reggio Calabria ma senza PalaCalafiore, bloccato ancora con Notre Dame de Paris, eventualità che costringerà i reggini a giocarsi una gara da dentro o fuori senza l’apporto del proprio palazzetto e con parecchi tifosi in meno. Le magie del Comune di Reggio Calabria… intanto, godiamoci la gara. StrettoWeb seguirà il match con il proprio LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle di Benevento-Viola.

AGGIORNAMENTI
  • 7 Mag 2026 | 20:04

    1° QT

    Al via Benevento-Viola, Gara-2 del primo turno dei Playoff. Coach Cadeo schiera: Fernandez, Laganà, Zampa, Maresca e Marini. Subito Maresca (0-2). Di Febo subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (2-2). Acosta ferma fallosamente Laganà e lo spedisce in lunetta: male il primo, dentro il secondo (2-3). Prima bomba del match: la firma Murolo (5-3). Marini realizza servito da Laganà (5-5).

    Prima Rianna, poi Acosta, vola sul +4 Benevento (9-5). Accorcia Laganà, MVP di Gara-1 al PalaCalafiore (9-7). Perde palla Laganà, la recupera Rianna che realizza 2 punti (11-7).

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