Reggio Calabria, slitta la proclamazione di Cannizzaro: la sensibilità del neo Sindaco per il lutto della piccola Eva

Cambia l’orario della proclamazione del neo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per la triste concomitanza con i funerali della piccola Eva, la bambina di sei anni morta improvvisamente sabato sera. Proprio domani, giovedì 28 maggio, alle 15:30 si terranno i funerali al Duomo in un momento di dolore che unirà la comunità del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, dove la piccola frequentava la prima elementare, e la città intera. Il neo Sindaco, Cannizzaro, dimostrando grande sensibilità aveva chiesto di spostare il giorno della proclamazione ma le autorità competenti della commissione elettorale istituita presso la Prefettura hanno negato lo spostamento per questioni tecniche. Su richiesta del neo Sindaco, però, la cerimonia è stata rinviata di qualche ora e si terrà alle 20:00.

Le parole di Cannizzaro

“Non appena appreso che i funerali della piccola Eva si sarebbero celebrati domani, stesso giorno in cui è stata programmata dagli uffici la cerimonia della mia proclamazione, ho subito chiesto al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Campagna, di rinviare ad altra data la cerimonia che mi riguarda. Nell’impossibilità di poterla rimandare, per motivi tecnici burocratici, proprio con il Presidente Campagna, che ringrazio per la sensibilità, abbiamo concordato di posticipare l’orario, inizialmente previsto per le 18:30, in segno di rispetto per il tremendo lutto che ha colpito la famiglia della bambina e tutta la cittadinanza reggina. Pertanto, la proclamazione si celebrerà alle ore 20“.