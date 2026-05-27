Reggio Calabria, proclamazione di Cannizzaro rinviata di una settimana. Il neo Sindaco: “un atto dovuto per il grave lutto della piccola Eva”

“Davanti alla perdita di una giovanissima vita – mi riferisco alla splendida Eva Santisi – che ha toccato i cuori di tutti i reggini, anche un importante evento istituzionale perde ogni senso e valore. Pertanto, essendomi ripetutamente consultato con gli uffici comunali di competenza e con il Presidente del Tribunale, dott. Giuseppe Campagna, che ringrazio profondamente per la comprensione e la disponibilità, superati gli aspetti tecnici che in principio ci impedivano di rimandare la cerimonia della mia formale proclamazione alla carica di Sindaco di Reggio Calabria, abbiamo concordato di posticipare la proclamazione alla prossima settimana. Un atto dovuto, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra piccola concittadina”. Con questo post pubblicato su facebook il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, annuncia lo slittamento della sua proclamazione originariamente prevista per domani, giovedì 28 maggio, alla prossima settimana.