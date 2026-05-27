Reggio Calabria sotto shock per la morte della piccola Eva: oggi l’autopsia, domani i funerali al Duomo. Chiesto il rinvio della proclamazione del neo Sindaco Cannizzaro

Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata di dolore e raccoglimento per l’ultimo saluto alla piccola Eva Santisi, la bambina di soli 6 anni la cui morte ha scosso profondamente la città. I funerali si terranno domani, giovedì 28 maggio, alle ore 15:30, nel Duomo di Reggio Calabria, dove familiari, amici, compagni, insegnanti e semplici cittadini potranno stringersi attorno ai genitori in un abbraccio collettivo. La notizia della scomparsa della bambina era stata diffusa nelle scorse ore attraverso un manifesto funebre, che ne ricordava la dolcezza, il sorriso e la luce lasciata in chi l’ha conosciuta.

Il dolore per una vita spezzata così presto ha superato i confini familiari, diventando lutto cittadino nel sentimento di una comunità intera. La piccola Eva è morta sabato sera, intorno alle 23:30, a Meliccucco, dove si trovava insieme alla mamma per fare visita ai nonni. Una serata che avrebbe dovuto essere come tante, fatta di affetti familiari e normalità, si è trasformata in una tragedia improvvisa e ancora difficile da comprendere.

La tragedia a Meliccucco e i soccorsi disperati

Secondo quanto si apprende, la bambina avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava nel centro della Piana reggina. Le sue condizioni sarebbero precipitate rapidamente, fino a rendere necessari tentativi disperati di soccorso. La piccola avrebbe avuto quattro arresti cardiaci, circostanza che rende ancora più drammatico il quadro e che ha spinto gli accertamenti sanitari e giudiziari ad approfondire ogni aspetto della vicenda.

Sono ore di attesa e di silenzio per la famiglia, mentre si cerca di comprendere cosa possa aver causato un decesso così improvviso in una bambina di appena sei anni. In casi come questo, ogni parola deve lasciare spazio alla prudenza e al rispetto: saranno gli esami disposti dagli inquirenti e dai medici a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le eventuali cause cliniche che hanno portato alla morte di Eva.

Autopsia a Messina per chiarire le cause della morte

Nella giornata di oggi è in corso l’autopsia a Messina, un passaggio ritenuto fondamentale per fare luce su ciò che è accaduto. L’esame autoptico dovrà stabilire se la tragedia sia stata provocata da una patologia improvvisa, da una condizione non diagnosticata o da altri fattori che al momento restano oggetto di accertamento. È un’attesa carica di dolore per i genitori e per tutti coloro che conoscevano la bambina.

La comunità reggina segue con apprensione gli sviluppi, evitando conclusioni affrettate e affidandosi al lavoro degli specialisti. L’obiettivo è dare risposte a una famiglia distrutta e a una città che si interroga sgomenta davanti a una perdita tanto innaturale quanto devastante. La morte di una bambina così piccola lascia sempre un vuoto che nessuna spiegazione potrà davvero colmare, ma la ricerca della verità resta un passaggio necessario.

La richiesta degli amici: rinviare la proclamazione del sindaco

Nel pieno di un dolore immenso, un gruppo di amici della famiglia della piccola Eva hanno chiesto di rimandare la proclamazione del neo sindaco in programma proprio per domani pomeriggio a Palazzo San Giorgio. Una richiesta che nasce dal desiderio di vivere l’ultimo saluto alla figlia in un clima di raccoglimento e rispetto, lontano da momenti pubblici di carattere istituzionale e politico. Reggio Calabria, reduce dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si trova così davanti a una ferita collettiva che impone sensibilità e attenzione.

La richiesta assume un valore profondamente umano. Non riguarda soltanto una coincidenza di date, ma il bisogno di riconoscere la gravità di un lutto che ha attraversato l’intera comunità. In queste ore, la politica e le istituzioni sono chiamate a confrontarsi con il dolore di una famiglia e con il sentimento diffuso di una città che chiede silenzio, rispetto e partecipazione.

Il dolore della comunità del Convitto e di tutta Reggio Calabria

La scomparsa di Eva ha sconvolto anche la comunità del Convitto, scuola frequentata dalla bimba, profondamente colpita dalla notizia. Compagni, famiglie, docenti e personale scolastico vivono ore di incredulità e commozione. Quando a venire meno è una bambina, il dolore non resta mai circoscritto: entra nelle aule, nelle case, nelle conversazioni dei genitori, nei ricordi dei compagni e nel silenzio degli adulti che cercano parole impossibili da trovare.

Reggio Calabria si è stretta attorno alla famiglia Santisi con discrezione e affetto. In un precedente articolo pubblicato da StrettoWeb nei giorni scorsi, avevamo già raccontato il cordoglio cittadino e le parole del manifesto funebre, nel quale Eva veniva ricordata come una bambina dall’anima solare, dall’intelligenza straordinaria e dal cuore d’oro. Un ritratto tenero e struggente, capace di restituire almeno in parte la bellezza di una vita breve ma intensamente amata.

Domani l’ultimo saluto nel cuore della città

Il Duomo di Reggio Calabria diventerà domani il luogo del dolore condiviso. Alle 15:30, la città si raccoglierà per l’ultimo saluto alla piccola Eva, in una celebrazione che si preannuncia partecipata e carica di commozione. Sarà il momento in cui il dolore privato della famiglia incontrerà l’abbraccio pubblico di una comunità ferita, chiamata a stringersi con rispetto attorno ai genitori e alla sorellina.

Non ci sono parole adeguate davanti alla morte di una bambina. Ci sono il silenzio, la preghiera, la vicinanza e il dovere di custodire la memoria di Eva con delicatezza. La sua scomparsa lascia un segno profondo in Reggio Calabria, a Meliccucco, nella scuola, tra i familiari e in tutti coloro che in queste ore stanno partecipando a un lutto che appare impossibile da accettare.

Una città sospesa tra dolore, attesa e bisogno di verità

Mentre la famiglia si prepara ai funerali, resta l’attesa per gli esiti dell’autopsia e per gli accertamenti che dovranno chiarire le cause della morte. È un tempo sospeso, in cui la città guarda alla famiglia con rispetto e commozione, evitando clamori e cercando di trasformare il dolore in vicinanza concreta. La tragedia della piccola Eva ricorda quanto fragile possa essere la vita e quanto forte, nei momenti più bui, possa diventare il senso di comunità. Domani Reggio Calabria si fermerà idealmente davanti al feretro di una bambina che ha lasciato troppo presto questa vita. Il suo nome, il suo sorriso e il ricordo della sua dolcezza resteranno nel cuore di chi l’ha amata e di una città intera che oggi si scopre più fragile, più unita e profondamente addolorata.