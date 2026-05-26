Reggio Calabria in lutto per la morte di una bimba di soli 6 anni

Una notizia che stringe il cuore e che ha profondamente colpito la città di Reggio Calabria. Attraverso un manifesto funebre diffuso nelle ultime ore, è stata comunicata la scomparsa della piccola Eva Santisi, venuta a mancare a soli 6 anni. Il messaggio, semplice e struggente, annuncia che la bambina “è volata in Cielo” nella giornata del 23 maggio, lasciando un dolore immenso in quanti l’hanno conosciuta e amata. Il manifesto restituisce l’immagine di una bambina ricordata con parole cariche di affetto, tenerezza e profonda commozione. Eva viene descritta come una presenza luminosa, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di incontrarla. Una perdita così giovane e dolorosa diventa inevitabilmente un momento di silenzio, raccoglimento e vicinanza per l’intera comunità.

Il ricordo di Eva: “anima solare, intelligenza straordinaria e cuore d’oro”

Nel testo del manifesto, la famiglia affida al ricordo pubblico parole di grande delicatezza. Eva Santisi viene ricordata per la sua “anima solare”, per la sua “straordinaria intelligenza” e per il suo “cuore d’oro”. Espressioni che raccontano, con pudore e amore, la personalità di una bambina capace di donare luce, sorrisi e dolcezza a chi le stava accanto. Il dolore della perdita si accompagna così alla volontà di custodire ciò che Eva ha rappresentato nella sua breve vita. Il manifesto sottolinea infatti come “la sua luce e il suo sorriso gentile continueranno a vivere nel ricordo di chi l’ha amata”. Parole che trasformano il lutto in memoria, la sofferenza in un abbraccio collettivo rivolto alla famiglia e a tutte le persone colpite da questa tragedia.

Le visite di cordoglio alla Casa Funeraria “Tripepi”

In attesa della comunicazione ufficiale della data dei funerali, il manifesto informa che le visite di cordoglio si terranno a partire da martedì 26 maggio presso la Casa Funeraria “Tripepi”, situata in via Nazionale Bolano, a Villa San Giovanni. Sarà quello il luogo in cui parenti, amici, conoscenti e quanti desiderano manifestare vicinanza potranno raccogliersi attorno alla famiglia. La data delle esequie sarà comunicata successivamente con un nuovo annuncio. Nel frattempo, la Casa Funeraria diventerà uno spazio di preghiera, silenzio e partecipazione, dove la comunità potrà esprimere il proprio affetto e la propria solidarietà in un momento di dolore così profondo.

Una comunità stretta attorno alla famiglia Santisi

La scomparsa di una bambina di appena 6 anni rappresenta una ferita difficile da spiegare e impossibile da accettare pienamente. In casi come questo, il dolore privato della famiglia diventa anche dolore collettivo, perché coinvolge un’intera comunità chiamata a stringersi con rispetto, discrezione e umanità attorno ai genitori e ai familiari della piccola Eva. Il manifesto, datato Reggio Calabria, 25 maggio 2026, porta con sé non solo l’annuncio di una perdita, ma anche il desiderio di consegnare alla memoria pubblica l’immagine di una bambina amata, dolce e speciale. Un ricordo che continuerà a vivere attraverso le parole di chi l’ha conosciuta, nei gesti di vicinanza e nell’affetto di quanti oggi si uniscono al dolore della famiglia.

Il sorriso gentile di Eva resterà nel cuore di chi l’ha amata

La storia della piccola Eva Santisi è racchiusa in poche righe, ma quelle parole bastano a raccontare l’intensità di un amore immenso. Il suo “sorriso gentile”, come scritto nel manifesto, rimarrà il segno più forte lasciato a chi ha condiviso con lei momenti, affetti e ricordi preziosi. In attesa dell’annuncio della data dei funerali, il pensiero va alla famiglia Santisi e a tutti coloro che oggi piangono la perdita della piccola Eva. A loro si rivolge idealmente l’abbraccio commosso di una comunità che si ferma, partecipa al lutto e custodisce con rispetto la memoria di una bambina descritta come luce, dolcezza e amore.