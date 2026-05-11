Reggio Calabria, il Consiglio Comunale approva Dup e bilancio di previsione 2026/2028

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato, nella seduta di ieri, il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026/2028 e il Bilancio di previsione finanziario per lo stesso periodo, con alcune modifiche importanti. In particolare, è stato emendato il Piano triennale delle opere pubbliche, un passaggio cruciale per la pianificazione delle infrastrutture della città. Inoltre, il Consiglio ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, come previsto dalla legge 199/2025, che riguarda la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”. Questo regolamento permetterà ai cittadini di saldare le proprie pendenze con l’amministrazione locale, usufruendo di agevolazioni previste dalla normativa.

Un altro aspetto rilevante della seduta è stata la comunicazione del dispositivo della Corte dei Conti n. 82 del 24 aprile 2026, che riguarda la relazione di fine mandato, e la presa d’atto della deliberazione n. 81 del 21 aprile 2026, che riguarda il controllo della gestione delle risorse del Pnrr per il rinnovo della flotta di autobus elettrici. Infine, è stato dato il via libera all’individuazione delle aree per i Piani di edilizia economica e popolare (P.e.e.p.) e per gli insediamenti produttivi (P.i.p.) per l’anno 2026, con l’intento di promuovere lo sviluppo urbano e la crescita economica della città.