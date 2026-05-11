Minicuci saluta tutti e si commuove in Consiglio Comunale: “grazie Reggio Calabria, è stato un onore servirti”

Antonino Minicuci, Consigliere Comunale e già candidato Sindaco nel 2020, è intervenuto per l’ultima volta nell’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria. Aveva già comunicato l’addio, ma oggi – nel corso della seduta del Consiglio Comunale – ha letto un discorso fatto di ringraziamenti e saluti, prima di commuoversi in modo sincero. “Oggi, dopo più di 5 anni e mezzo, prendo la parola per l’ultima volta in questa Aula. Sono entrato in questo Consiglio nel 2020, dopo una competizione elettorale breve ma intensa, sulla quale gravano ombre che la Magistratura non ha ancora dissipato. Ho assunto l’impegno di restare per l’intera Legislatura, senza percepire un solo euro di rimborso spese” ha affermato.

“Era un impegno verso la città e credo di averlo onorato, nonostante problemi di salute. Ho portato delle proposte e delle idee, alcune accolte, altre respinte. Questo è un patrimonio umano che porterò sempre con me. Ho servito Reggio Calabria con amore e passione, con l’onore che solo chi non ha da chiedere niente a nessuno può permettersi. Lascio questa Aula con la coscienza tranquilla e con il dovere di essermi impegnato fino in fondo. Grazie Reggio Calabria, è stato un onore servire la mia terra da forestiero, ti auguro un futuro migliore” ha aggiunto Minicuci con le lacrime e con la voce rotta dall’emozione. I Consiglieri presenti, nonché il Sindaco e i componenti della Giunta, si sono alzati e sono andati a salutare Minicuci, ancora visibilmente commosso.

Il saluto di Mimmo Battaglia al Consigliere Minicuci

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, nell’ultima seduta del civico consesso ha rivolto un saluto al consigliere comunale d’opposizione Antonino Minicuci, intervenuto in aula per il suo commiato dal Consiglio comunale. “Desidero rivolgere ad Antonino Minicuci un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni dai banchi dell’opposizione, sempre nel rispetto delle istituzioni e del confronto democratico – ha detto Battaglia – Pur nella diversità delle posizioni politiche, il dialogo e il contributo di ciascun consigliere rappresentano un valore importante per la crescita della città e per il funzionamento del Consiglio comunale. A lui va l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.