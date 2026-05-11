Reggio Calabria, Battaglia in Consiglio Comunale sul bilancio: “non avere dichiarato il dissesto è stata una scelta importante, ma dal Governo…”

“Sul bilancio sottolineo che si tratta del campo in cui giocare una partita e questa Amministrazione ha scelto il campo giusto. Non avere dichiarato il dissesto è stata la prima scelta importante, fatta a salvaguardia delle imprese e dei cittadini. Capisco e immagino che i primi anni siano stati di lacrime e sangue, ma è stato fatto per questo. Il fatto che dal 2027 possano esserci nuove risorse è la dimostrazione che il percorso intrapreso è stato quello giusto. Di contro, in queste settimane, registriamo definanziamenti del Governo di importanti risorse che impattano su importantissimi progetti. Un’altra sofferenza è l’erogazione a singhiozzo dei fondi di coesione, che mettono in ginocchio alcune imprese”.

E’ quanto ha dichiarato il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale. Non sarà l’ultimo della consiliatura, ce ne sarà un altro prima del voto previsto per il 24 e 25 maggio.