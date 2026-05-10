Reggina, protesta degli ultrà. Striscioni e cori sul Corso Garibaldi: “Ballarino chiacchierone, vendi questa società” | FOTO e VIDEO

Prosegue la protesta degli ultrà della Reggina, in concomitanza della semifinale playoff contro l’Athletic Palermo. Al Granillo (amaranto vittoriosi per 1-0), come documentato dalle immagini di StrettoWeb, non c’è nessuno, neanche Ballarino (ma c’è Battaglia con Latella), mentre in centro a Reggio Calabria è nutrito il gruppo del tifo organizzato, che ha iniziato la sua “marcia” partendo da Piazza Duomo. Dopo il corteo lungo il Corso Garibaldi, il punto finale è Piazza Italia, per chiedere conto alla politica della situazione attuale.

Gli striscioni recitano le frasi già lette in questi giorni: “liberate la Reggina”, “game over”, “andate via”. Tra i cori, anche: “Ballarino chiacchierone, vendi questa società”. A corredo dell’articolo, alcune immagini della manifestazione. Di seguito un video.