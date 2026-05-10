Reggina-Athletic Palermo: Granillo vuoto, in Curva non c’è nessuno. Assente Ballarino, c’è Mimmo Battaglia | FOTO

Nulla di sorprendente, in realtà, perché si sapeva, ma ora ci sono le foto a certificarlo: al Granillo, in occasione della semifinale playoff tra Reggina e Athletic Palermo, non c’è nessuno. La Curva è praticamente vuota. Gli ultras infatti, come comunicato da giorni, hanno disertato. Non ci sono e con loro non ci sono neanche tutti gli abbonati di Curva che non fanno parte del tifo organizzato. In Tribuna coperta, l’unico altro settore aperto, poche centinaia di persone. Una desolazione degna del percorso di questa compagine societaria: l’hanno lasciata sola.

Insieme a loro è rimasta solo la politica. Non c’è Brunetti, non c’è Versace, non c’è Falcomatá. C’è, però, Mimmo Battaglia, attuale Sindaco f.f. nonché candidato col CentroSinistra. È in Tribuna Vip con Gianni Latella ed Eleonora Megale, a due settimane dal voto, proprio mentre sul Corso gli ultrà sono pronti a protestare per chiedere che vadano via tutti i protagonisti – della politica e della società – che hanno contribuito allo scempio di questi tre anni. Incredibile l’assenza del patron Nino Ballarino, che non è presente nel giorno della protesta.