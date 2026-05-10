Reggina, le richieste degli ultrà in 10 punti: “se ci sarà Ballarino, disertiamo”. Figuraccia Brunetti: “manco è venuto” | VIDEO

Dopo la partenza in Piazza Duomo, l'arrivo a Piazza De Nava, dove i tifosi hanno letto un documento in 10 punti contestando l'attuale proprietà e chiedendo spiegazioni alla politica attuale e anche alla prossima, alla presenza dei quattro candidati

protesta ultrà reggina a piazza italia
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si è concluso il lungo corteo degli ultrà della Reggina per tutto il Corso Garibaldi. Dopo la partenza in Piazza Duomo, l’arrivo a Piazza De Nava, dove i tifosi hanno letto un documento in 10 punti contestando l’attuale proprietà e chiedendo spiegazioni alla politica attuale e anche alla prossima, alla presenza dei quattro candidati. Figuraccia Paolo Brunetti: “non è neanche presente”. Ma non doveva prendersi responsabilità? Gli ultrà hanno dichiarato che non andranno allo stadio se dovesse esserci ancora questa proprietà. L’intenzione è chiara, questa volta, probabilmente, senza ripensamenti.

Le 10 richieste degli ultrà

Ecco i 10 punti del documento degli ultrà

  1. Denominazione: “al primo anno non era possibile chiamarsi Reggina, ma ci si poteva chiamare col nome della città, invece il nome è stato Fenice, chiaro riferimento all’Università Telematica di proprietà di Ballarino”.
  2. Comunicazione: “veramente scadente, dilettantistica. Silenzio stampa dopo le sconfitte pesanti e onnipotenza dopo le vittorie”.
  3. Mancata competenza sulle scelte di mercato: “mercati scellerati, vuoi per incompetenza che per mancanza di risorse”.
  4. Incapacità di Praticò, Minniti e Bonanno: “la figura del DG è sempre fondamentale, ma da noi si è impegnato a scattare selfie. Il Presidente, invece, solo sulla carta. Stessa cosa si può dire del DS, mai in prima linea”.
  5. Incompetenza di Ballarino: “nonostante spesso sia stato attaccato, ha dimostrato tutta la sua incompetenza e il suo dilettantismo”.
  6. Riferimento business plan: “è sotto gli occhi di tutti il fallimento. Aveva preventivato la B in tre anni, ma ancora siamo nei Dilettanti”.
  7. Antipatici a tutti: “in tre anni la società è riuscita a farsi odiare da tutti, con evidenti figure di merda”.
  8. Patto di riservatezza: “nascosti su questo, non dicono mai cosa vogliono fare della Reggina del futuro. Le voci di interessamenti di altri imprenditori non vengono mai confermate, ma anzi smentite”.
  9. Assunzione di responsabilità di chi li ha scelti: “Brunetti aveva detto che si sarebbe assunto le responsabilità, ma non l’ha mai fatto. E’ arrivato il momento. E non è neanche presente”.
  10. Prossima Amministrazione Comunale: “il futuro Sindaco dovrà individuare figure imprenditoriali atte a regalare una società seria e solida”.

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