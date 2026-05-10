Reggina, le richieste degli ultrà in 10 punti: “se ci sarà Ballarino, disertiamo”. Figuraccia Brunetti: “manco è venuto” | VIDEO

Si è concluso il lungo corteo degli ultrà della Reggina per tutto il Corso Garibaldi. Dopo la partenza in Piazza Duomo, l’arrivo a Piazza De Nava, dove i tifosi hanno letto un documento in 10 punti contestando l’attuale proprietà e chiedendo spiegazioni alla politica attuale e anche alla prossima, alla presenza dei quattro candidati. Figuraccia Paolo Brunetti: “non è neanche presente”. Ma non doveva prendersi responsabilità? Gli ultrà hanno dichiarato che non andranno allo stadio se dovesse esserci ancora questa proprietà. L’intenzione è chiara, questa volta, probabilmente, senza ripensamenti.

Le 10 richieste degli ultrà

Ecco i 10 punti del documento degli ultrà