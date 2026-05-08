Ponte sullo Stretto, Siracusano prende in giro AVS alla Camera: “ero preoccupata…”, il VIDEO è virale

Matteo Salvini, ai microfoni di StrettoWeb, a margine della presentazione della lista della Lega a sostegno di Cannizzaro alle prossime Comunali, ha sottolineato come in Italia ci siano politici che fanno propaganda contro le opere pubbliche. Un paradosso frutto di pura ideologia politica e posizioni partitiche di una sinistra che si è dimenticata quando era lei stessa a sostenere come il Ponte sullo Stretto fosse opera strategica per l’Italia intera.

Oggi AVS chiede alla Camera dei deputati un’interpellanza urgente per spiegare quali siano i motivi di rilevante interesse pubblico dell’opera. Ancora. Nel 2026. O sono sordi, o sono stupidi, perchè altrimenti non si spiega.

Simpatico e virale il video postato sui social da Matilde Siracusano, Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, in cui ‘corre’ in aula a rispondere all’urgentissima richiesta, presentandosi come “preoccupata” che Avs avesse smesso di demonizzare il Ponte in tutti i modi.