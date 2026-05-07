Nuovo affondo del Savoia: “avete perso ancora, basta figuracce. Chiedete scusa alla città di Reggio e ritirate il ricorso, oppure…”

Nuovo affondo ufficiale del Savoia dopo il rigetto del Tribunale Federale Nazionale rispetto alla seconda istanza cautelare depositata dalla Reggina ieri. Il club del Principe Filiberto, che ha vinto il girone I sul campo, già ieri aveva punzecchiato la società amaranto con un comunicato sacrosanto. Oggi, dopo la sentenza della Federazione, nuova nota stampa, ancora più dura: “Oggi avete perso un’altra istanza cautelare. La seconda sconfitta in tribunale dopo quella maturata sul campo. Non vi è bastato perdere sportivamente? Perché continuare ad umiliare una città come Reggio Calabria, una piazza storica del calcio italiano, con una tifoseria straordinaria che merita rispetto e dignità?”.

“Oggi, nel vostro percorso, si sono unite anche altre società sconfitte sul campo, ma voi rappresentate una storia importante e non potete continuare a collezionare figuracce davanti alla giustizia sportiva. Per questo vi suggerisco di ritirare il ricorso e a chiedere scusa ai vostri tifosi, alla città di Messina, alla città di Reggio Calabria e ai miei colleghi presidenti — non vostri — che hanno avuto la sola responsabilità di salvare il calcio a Messina, acquistando il titolo sportivo attraverso una procedura pubblica e legittima svolta in tribunale”.

“In caso contrario, ci costituiremo formalmente nel procedimento con aggravio di spese e costi a vostro carico, richiedendo altresì il risarcimento dei danni per lite temeraria. Quanto eventualmente riconosciuto sarà donato a iniziative a favore della tifoseria organizzata della Reggina, che sta pagando il prezzo più alto di questa vicenda” si chiude la nota.