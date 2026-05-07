Reggina, e sono due! Il TFN rigetta un’altra istanza cautelare contro il Messina, depositata ieri

Alla prima figuraccia, ne segue un’altra. La Reggina ha presentato un’altra istanza cautelare contro il Messina, ieri, ma anche questa è stata respinta, puntualmente, dal Tribunale Federale Nazionale. Confermata la discussione il 12 maggio. “Vista l’istanza cautelare ex art 96 C.G.S., depositata dalla società Reggina in data 6 maggio 2026; Rilevato che non vi era né vi è possibilità di fissare una Camera di Consiglio prima della data del 12 maggio 2026, in ragione delle udienze già fissate dinanzi al T.F.N.; Ritenuto che le richieste di cui all’istanza cautelare non tengono minimamente conto del decreto Monocratico emanato in data 2 maggio 2026, ponendosi anzi in diretto contrasto con lo stesso” si legge nel dispositivo ufficiale pubblicato oggi.

“Ritenuto altresì che il petitum è la causa petendi del ricorso non possono porsi in contrasto con i provvedimenti, non impugnati, assunti dal Dipartimento Interregionale e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, riguardanti l’iscrizione al campionato 2025/2026 della società Messina e il tesseramento dei suoi calciatori, e il trasferimento del titolo sportivo e del parco giocatori della ACR Messina Srl alla ACR Messina 1900 SSD arl;

PQM

Rigetta l’istanza cautelare e conferma, per la discussione del ricorso, anche eventualmente negli aspetti cautelari, l’udienza del 12 maggio 2026, ore 10:00″.