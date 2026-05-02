Montebello Jonico, il TAR rigetta il ricorso di Nisi: confermata l’esclusione della Lista “Esperienza e Futuro”

Il Tar di Reggio Calabria, ha deciso di rigettare il ricorso presentato da Loris Maria Nisi, confermando così l’esclusione della Lista “Esperienza e Futuro – per Montebello” dalle prossime elezioni comunali. Il Tribunale ha sottolineato che il termine per la presentazione delle liste elettorali è un termine tassativo che deve essere rispettato per garantire la certezza e la rapidità delle operazioni elettorali. Ai microfoni di StrettoWeb, Nisi ha detto: “ricordo al consiglio di Stato? Non credo proprio”.

La decisione del Tribunale riduce dunque il numero di contendenti nella corsa alle elezioni, trasformando la sfida a Montebello in un duello tra i candidati Foti e Suraci.