Montebello Jonico, il TAR rigetta il ricorso di Nisi: confermata l’esclusione della Lista “Esperienza e Futuro”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria conferma l’esclusione della lista per il mancato rispetto dei termini di presentazione. Nisi a StrettoWeb: 2non credo di fare ricorso al Consiglio di Stato"

elezioni comunali

Il Tar di Reggio Calabria, ha deciso di rigettare il ricorso presentato da Loris Maria Nisi, confermando così l’esclusione della Lista “Esperienza e Futuro – per Montebello” dalle prossime elezioni comunali. Il Tribunale ha sottolineato che il termine per la presentazione delle liste elettorali è un termine tassativo che deve essere rispettato per garantire la certezza e la rapidità delle operazioni elettorali. Ai microfoni di StrettoWeb, Nisi ha detto: “ricordo al consiglio di Stato? Non credo proprio”.

La decisione del Tribunale riduce dunque il numero di contendenti nella corsa alle elezioni, trasformando la sfida a Montebello in un duello tra i candidati Foti e Suraci.

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