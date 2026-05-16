Marcello Scurria all’inaugurazione della nuova Aerostazione dell’Aeroporto di Reggio Calabria, incontro con Zangrillo e stoccata a Basile

La presenza di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra di Messina, all’inaugurazione della nuova Aerostazione dell’Aeroporto di Reggio Calabria assume anche un significato politico nel pieno della campagna elettorale messinese. Scurria ha partecipato all’evento legato allo scalo dello Stretto, indicando come motivo della sua presenza l’incontro con il ministro del Governo Meloni, Paolo Zangrillo.

Scurria punta sull’Aeroporto di Reggio Calabria

Il 20 marzo scorso ai microfoni di StrettoWeb dichiarava: “per il rilancio dell’Città Metropolitana dello Stretto come istituzione vera e propria ha un ruolo importante l’Aeroporto di Reggio Calabria perchè deve diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini dell’Area. Con i servizi che abbiamo in mente di realizzare partire in aereo da Reggio Calabria sarà facile e veloce”, sottolinea Scurria.

La battuta su Basile e De Luca

La notizia più rilevante, sul piano politico, riguarda però anche la battuta rivolta a Federico Basile, candidato primo cittadino di Sud chiama Nord, e a Cateno De Luca, dopo il presunto rifiuto del confronto con Carlotta Previti. “Si dovrebbero vergognare”, ha puntualizzato Scurria.