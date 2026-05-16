Elezioni comunali, tensione alle stelle a Messina. Siracusano: “comportamento di Basile inaccettabile”

“Il comportamento di Federico Basile, che ha rifiutato un confronto pubblico con Carlotta Previti – delegata in rappresentanza di Marcello Scurria – impedendole di partecipare al dibattito organizzato da Tempostretto, è davvero inaccettabile“. Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato messinese di Forza Italia.

“Chi si candida ad amministrare una città importante come Messina dovrebbe avere il coraggio del confronto, invece Basile ha scelto ancora una volta la strada della chiusura e dell’arroganza. A Carlotta Previti va la mia piena solidarietà per quanto accaduto”, conclude Siracusano.