Messina, Previti: “Basile non accetta il confronto ad un pubblico confronto, ha paura”

“Un dibattito organizzato da Tempostretto sul viale San Martino con i candidati a sindaco diventa l’occasione per far emergere, ancora una volta, la difficoltà di Federico Basile ad affrontare un confronto diretto con me”. Lo dichiara l’assessore designata del candidato sindaco Marcello Scurria Carlotta Previti. “Né Antonella Russo né Gaetano Sciacca avevano espresso alcuna contrarietà alla partecipazione della Previti, ma Basile si è sottratto appellandosi a una presunta regola secondo cui soltanto i candidati a sindaco avrebbero potuto prendere parte al dibattito. Una regola che lo stesso Basile aveva già disatteso in passato, in occasione di un confronto alle MASSE, quando delegò a rappresentarlo un candidato consigliere. Evidentemente si agisce secondo convenienza”, rimarca Previti.

“Più volte Cateno De Luca – precisa l’assessore designata Previti – mi ha sollecitato a confrontarmi con Basile sui temi della perdita dei finanziamenti che ho pubblicamente sollevato. Evidentemente, però, in questa occasione non c’era una platea sufficientemente favorevole a sostenerlo. Federico Basile si è sottratto con nervosismo ed evidente timore del confronto pubblico sui contenuti e sui numeri. Il confronto organizzato da Tempostretto si è svolto pertanto in palese violazione della par condicio”, conclude Previti.