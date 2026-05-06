“Liberate la Reggina!”, gli ultrà tappezzano la città di striscioni: “Brunetti e Ballarino, stessa incompetenza”

Gli ultrà della Reggina danno seguito al durissimo comunicato di due giorni fa e alla pesantissima contestazione di domenica: non vogliono più Ballarino e soci. Questa sera, il centro di Reggio Calabria è stato tappezzato di striscioni contro la proprietà e non solo: “Brunetti e Ballarino uniti dall’incompetenza” si legge. Ma anche “Liberate la Reggina”, “Contro questa società”, “Disertare” e “Tutti fuori”.

Ricordiamo che domenica la tifoseria organizzata non sarà presente al Granillo, per la semifinale playoff contro l’Athletic Palermo, in quanto ha deciso di disertare: alla stessa ora, anzi poco prima, alle 15.30 (la partita inizierà alle ore 16), terrà un corteo lungo il Corso Garibaldi, arrivando fino a Palazzo San Giorgio, la casa dei maggiori responsabili di questa storia, da quel settembre 2023. A corredo dell’articolo le immagini di tutti gli striscioni affissi in città.