“Ballarino pezzo di m…”, nuovo striscione dei tifosi: “giocatori svogliati e sottopagati, liberate la Reggina”

Dopo lo striscione “Game Over”, e i primi dieci minuti iniziali di silenzio, la contestazione degli ultrà della Reggina è entrata nel vivo. I tifosi amaranto hanno iniziato a contestare non solo attraverso striscioni, ma anche a parole, con cori e canti: “Ballarino devi vendere, vattene” e “Ballarino pezzo di m…” tra i cori più diffusi, in realtà nient’altro di quanto già visto nei mesi scorsi, quando la protesta al Granillo era abbastanza comune, soprattutto in seguito ai tanti risultati negativi.

Successivamente, nella seconda parte della ripresa, nuovo striscione: “giocatori svogliati e sottopagati, frutto della vostra incompetenza. Liberate la Reggina se avete un po’ di decenza”.