E’ cominciata la contestazione degli ultrà della Reggina, già annunciata alla vigilia. Prima della sfida contro il Sambiase, ultima della stagione, i tifosi hanno esposto uno striscione in Curva Sud, con la scritta “Game Over”. Per i primi dieci minuti, niente cori, per protesta. La tifoseria organizzata amaranto ha ben chiara in mente l’intenzione: non vuole più l’attuale proprietà, protagonista del fallimento sportivo di questi tre anni. Al calcio d’avvio, fischi da parte del Granillo.
Reggina, “Game Over”: è cominciata la contestazione degli ultrà, fischi a inizio partita | FOTO
Prima della sfida contro il Sambiase, ultima della stagione, i tifosi hanno esposto uno striscione in Curva Sud, con la scritta "Game Over"
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