Reggina, l’annuncio degli ultrà: “ai playoff diserteremo il Granillo, pronta la ‘marcia amaranto’. Ballarino & Co, il vostro tempo è finito, lasciamoli soli”

C’ha messo tre anni, ma ce l’ha fatta. La tifoseria organizzata della Reggina ha finalmente preso una posizione netta: lasciare sola la proprietà. Curva Sud e Diffidati Liberi hanno annunciato che diserteranno il Granillo in occasione della semifinale playoff di domenica contro l’Athletic Palermo. L’intento è chiaro, questa forse volta senza dubbi e ripensamenti: come ribadito nella protesta di ieri pomeriggio, gli ultrà non vogliono più Ballarino. Lo avevamo scritto in un pezzo di qualche ora fa, d’altronde: se si stancano, la città festeggerà.

Intanto, domenica, protesta: stadio disertato e “marcia amaranto” per le vie del Corso Garibaldi. Ecco il comunicato integrale: “La Reggina è della sua gente. Chiunque c’è stato, chiunque c’é o ci sarà, per noi conta poco o nulla. Lo abbiamo sempre detto: ciò che è Importante, ciò che viene prima di tutto è la maglia, non chi la gestisce. La piazza di Reggio, nonostante i vari fallimenti, i tanti bocconi amari, soprattutto in questi ultimi tre anni, si è comunque contraddistinta per l’attaccamento a difesa della squadra della citta. Proprio da questo vogliamo partire. Da oggi per noi inizia un altro campionato: quello della battaglia a questa società con a capo il signor BALLARINO, artefice di tre anni di mortificazioni calcistiche.