La battuta di Falcomatà che fa infuriare il centrodestra: “Giannetta disattento sulla lista Ogni Giorno Reggio Calabria”. La replica: “la città vi manderà a casa”

Durante il consiglio regionale in corso a Reggio Calabria a Palazzo Campanella, non è passata inosservata la battuta di Giuseppe Falcomatà, ex sindaco della città dello Stretto, nel corso del dibattito sull’ordine del giorno sui balneari, contro il capogruppo di Forza Italia Giannetta. “Non vorrei che la legge sui balneari sia stata scritta con la stessa attenzione con cui ci si è occupati dell’iter di presentazione della lista Ogni Giorno Reggio Calabria”. Da evidenziare che la lista, promossa dal consigliere Giannetta, è stata ricusata per un errore burocratico.

La replica

Immediata la risposta del consigliere Rosa a Falcomatà: “la città vi manderà a casa il 24 e 25 maggio”. Giannetta riprende la parola e non le manda a dire: “Falcomatà non sa argomentare, usa sempre i soliti atteggiamenti teatrali con bassezze”.