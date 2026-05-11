Reggio Calabria, Veronese: “vergognoso l’attacco di Falcomatà a Giannetta, la sintesi dei suoi fallimenti è la candidatura di Paolone De Stefano detto gas”

“Trovo vergognoso e profondamente irrispettoso l’attacco rivolto da Giuseppe Falcomatà al consigliere regionale Mimmo Giannetta sulla vicenda dell’esclusione della sua lista. Quando una lista cade per un errore amministrativo non c’è nulla da deridere: dietro ci sono candidati, lavoratori, sindacalisti, famiglie e centinaia di cittadini che avevano creduto in quel progetto politico”. Lo dichiara il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica “Reggio Protagonista”. “Per questo esprimiamo piena solidarietà a Mimmo Giannetta, che ha dimostrato di avere radicamento vero sul territorio, riuscendo a costruire una lista forte, fatta di persone di qualità e rappresentativa di pezzi reali della città”, rimarca Veronese.

“Ancora più grave è che questo attacco arrivi proprio da Giuseppe Falcomatà, cioè dall’uomo che ha polverizzato il centrosinistra reggino dopo dodici anni di gestione fallimentare della città. Un centrosinistra distrutto, incapace persino di superare il limite delle sei liste, con il Movimento 5 Stelle praticamente sparito e con tutta l’area civica e riformista scappata da questa esperienza amministrativa”, evidenzia Veronese.

Per Veronese la vera sintesi politica dell’era Falcomatà oggi è rappresentata dalla candidatura di Paolone De Stefano detto ‘Gas’

“La vera sintesi politica dell’era Falcomatà oggi è rappresentata dalla candidatura di Paolone De Stefano detto ‘Gas’: questa è l’immagine simbolo del fallimento politico, amministrativo e morale di questi dodici anni di governo della città. Falcomatà dovrebbe riflettere sui danni prodotti a Reggio Calabria, sul degrado, sull’emigrazione e sul crollo della credibilità politica della sinistra reggina, invece di prendere in giro chi, come Giannetta, ha lavorato concretamente per il territorio e per la provincia di Reggio Calabria”, conclude Veronese.