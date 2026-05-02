“Ogni giorno Reggio Calabria” ricusata, è arrivata la risposta del TAR al ricorso presentato dalla lista a supporto di Cannizzaro

“Il Tar – sezione staccata di Reggio Calabria – ha respinto il ricorso per la sospensione e l’annullamento della decisione di ricusazione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” adottata dalla commissione elettorale circondariale. Il dispositivo ha deciso l’udienza straordinaria che si è tenuta questa mattina alle 10. É dunque annullato l’evento di presentazione della lista in programma per lunedì 4 Maggio alle 18 presso Palazzo Campanella”. E’ quanto si legge in una nota relativamente al ricorso presentato dalla lista “Ogni giorno Reggio Calabria”, quella creata da Domenico Giannetta in supporto alla candidatura di Francesco Cannizzaro.

Domenica scorsa la notizia: lista ricusata per eccedenza di candidati. Il ricorso presentato ha trovato una risposta oggi: respinto. La lista, dunque, è ufficialmente esclusa. Per Cannizzaro saranno undici e non dodici. Conseguentemente, annullata anche la conferenza stampa di presentazione della lista.