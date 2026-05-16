Il viaggio di StrettoWeb dentro il nuovo Aeroporto di Reggio Calabria: gate, bar, duty free e non solo: tutte le FOTO

Bello, moderno, familiare, luminoso. C’è tutto. Oggi è stato svelato a Reggio Calabria, e non solo, il nuovo volto dell’Aerostazione dell’Aeroporto “Tito Minniti”. Un’immagine rinnovata, più accogliente e più funzionale, che racconta una nuova fase per lo scalo reggino. Una trasformazione che si vede subito, fin dal primo impatto, e che restituisce ai viaggiatori uno spazio pensato per accompagnare l’attesa della partenza in un ambiente più moderno, luminoso e riconoscibile. La nuova Aerostazione si presenta con un’identità chiara: quella di un aeroporto che vuole essere al passo con i tempi, ma senza perdere il legame con il territorio. Un luogo di passaggio, certo, ma anche una porta d’ingresso e d’uscita capace di raccontare Reggio Calabria, la sua storia, la sua cultura e lo Stretto.

Al centro del nuovo volto del “Tito Minniti” c’è la nuova area partenze, completamente ripensata per offrire ai passeggeri spazi più ampi, più servizi e una migliore esperienza prima dell’imbarco. La nuova area vede quattro nuovi gate, un elemento importante per la gestione dei flussi e per rendere lo scalo più funzionale. Una novità che si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento, pensato per rendere l’aeroporto più efficiente e più adeguato alle esigenze di chi viaggia. Accanto ai nuovi gate, spazio anche a un punto ristoro e al nuovo e invitante bar, destinato a diventare uno dei punti di riferimento dell’area partenze. Un luogo dove fermarsi, attendere, prendere un caffè o vivere con più serenità i minuti che precedono il volo.

Controlli più rapidi con tecnologia di ultima generazione

Tra le novità più importanti c’è anche un sistema di sicurezza di ultima generazione, una tecnologia oggi presente solo nei principali scali italiani. Il nuovo sistema consente di portare liquidi fino a 2 litri nel bagaglio senza doverli tirare fuori durante i controlli. Un cambiamento concreto per i passeggeri, che potranno affrontare le procedure di sicurezza in modo più semplice, più rapido e più comodo. Si tratta di un salto di qualità significativo per l’Aeroporto dello Stretto, perché introduce nello scalo reggino una tecnologia avanzata, pensata per migliorare l’esperienza di viaggio e rendere più fluido uno dei momenti più delicati prima della partenza.

Duty free, prodotti tipici e museo del territorio

Tra le novità spicca anche la nuova area duty free, con tutti i prodotti tipici. Un dettaglio non secondario, perché porta dentro l’Aerostazione un pezzo dell’identità calabrese e reggina. Il nuovo spazio commerciale diventa così anche una vetrina del territorio, un modo per offrire ai passeggeri la possibilità di portare con sé sapori, profumi e prodotti legati alla Calabria. Non soltanto un servizio in più, dunque, ma anche un racconto del luogo che si sta lasciando o nel quale si è appena arrivati. Accanto al duty free troverà spazio anche una zona espositiva che diventerà museo del territorio. Un’idea che rafforza ulteriormente il legame tra aeroporto e città, trasformando l’Aerostazione in un luogo capace non solo di accogliere i viaggiatori, ma anche di raccontare la storia, la cultura e l’identità di Reggio Calabria e dell’area dello Stretto.

Architettura mediterranea e richiami magnogreci

L’architettura della nuova Aerostazione richiama la tradizione mediterranea e magnogreca, con una scelta stilistica che guarda alla modernità senza rinunciare alle radici del territorio. È un elemento che contribuisce a rendere lo scalo riconoscibile, non anonimo, capace di parlare il linguaggio della contemporaneità ma anche quello della memoria. La nuova struttura non vuole essere soltanto funzionale, ma anche rappresentativa di un luogo, di una storia e di un’identità precisa. Anche l’illuminazione e i consumi sono hi-tech e sostenibili, in linea con una visione moderna dell’infrastruttura aeroportuale. La nuova Aerostazione punta così su efficienza, innovazione e attenzione alla sostenibilità, accompagnando il rinnovamento degli spazi con soluzioni tecnologiche più avanzate.

Il tocco “magico”: lo Stretto dalle vetrate

Poi c’è il tocco “magico”, il più bello, quello che vale da solo l’attesa per la partenza: l’area stessa, che permette, grazie alle splendide vetrate, di guardare lo Stretto in tutta la sua bellezza. È probabilmente l’elemento più suggestivo del nuovo volto dell’Aerostazione. Le vetrate aprono lo sguardo sul mare e trasformano l’attesa in un’esperienza diversa, quasi sospesa, con lo scenario naturale dello Stretto a fare da cornice ai viaggiatori. Non è soltanto una scelta architettonica, ma un segno identitario. Perché a Reggio Calabria il mare non è sfondo, ma parte viva della città. E poterlo osservare dall’interno dell’aeroporto, prima di partire, dà alla nuova area partenze un valore aggiunto unico e immediatamente riconoscibile.

Un aeroporto più accogliente e riconoscibile

Il risultato è un’Aerostazione più luminosa, più familiare, più vicina all’idea di uno scalo moderno ma anche accogliente. Un luogo che non si limita a svolgere una funzione, ma che prova a rendere più piacevole il tempo del viaggio, fin dall’attesa. Il nuovo volto dell’Aeroporto “Tito Minniti” restituisce così un’immagine diversa dello scalo: più ordinata, più curata, più aperta. Un’immagine che guarda ai passeggeri, ai servizi e al territorio, mettendo insieme funzionalità, tecnologia, sostenibilità e bellezza. A corredo dell’articolo, tutte le immagini degli interni dell’Aerostazione, per raccontare nel dettaglio i nuovi spazi, la nuova area partenze, i quattro nuovi gate, il punto ristoro, il duty free, la zona espositiva destinata a diventare museo del territorio e soprattutto quelle vetrate che regalano una vista straordinaria sullo Stretto.