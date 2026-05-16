“Volano frottol… ehm, volevo dire FLOTTE”: il sarcasmo di Cannizzaro e la FOTO con Occhiuto davanti alla nuova Aerostazione

“Volano frottol… ehm, volevo dire FLOTTE”. Si toglie qualche sassolino, Francesco Cannizzaro. E ne ha ben donde. Se la nuova Aerostazione è realtà, è soprattutto per merito suo, per l’emendamento da 25 milioni di euro ottenuto anni fa, addirittura da parlamentare di Opposizione. Poi il Governatore Occhiuto ha “calato il carico”, rilanciando lo scalo con nuovi voli. Una notizia che da Falcomatà, allora Sindaco, fu accolta con l’ormai “celebre” “volano frottole”. Non volavano frottole, in realtà, ma oggi volano flotte, come afferma l’Onorevole, che posta la foto con Occhiuto davanti alla nuova opera.