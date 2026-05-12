Hantavirus, 25enne reggino trasferito allo Spallanzani

Il marittimo calabrese di 25 anni, che attualmente si trova in quarantena a Reggio Calabria per sospetta infezione da hantavirus, sarà trasferito presso l’ospedale Spallanzani di Roma. La decisione di spostarlo nella capitale è stata presa a causa dei sintomi che il giovane sta manifestando, i quali potrebbero essere riconducibili all’infezione. Il ragazzo, infatti, aveva viaggiato nei giorni scorsi sul medesimo volo Klm proveniente da Johannesburg, dove si trovava anche la donna che purtroppo è deceduta a causa dell’hantavirus.

Il trasferimento allo Spallanzani ha l’obiettivo di sottoporre il giovane marittimo a ulteriori accertamenti

Il trasferimento all’ospedale Spallanzani ha l’obiettivo di sottoporre il giovane marittimo a ulteriori accertamenti e a una serie di esami clinici approfonditi. Questi test sono necessari per verificare se il 25enne sia effettivamente positivo al virus e per monitorare la sua salute. L’ospedale Spallanzani, noto per essere uno dei centri di riferimento per le malattie infettive, fornirà tutte le risorse mediche necessarie per affrontare la situazione con la massima attenzione.