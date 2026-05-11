Hantavirus a Reggio Calabria, posto in quarantena obbligatoria il 25enne

Il sindaco di Villa San Giovanni Giusi Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni che era a bordo del volo Klm dove si trovava anche la donna morta per Hantavirus. Il sindaco ha emesso l’ordinanza già sabato scorso ma Amaretti, rientrato la sera del 5, era già in isolamento volontario quando ha ricevuto la telefonata della Polizia locale e dell’Asp di Reggio. L’uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni ed è costantemente monitorato. Il sindaco lo sente quotidianamente e le sue condizioni sono buone. Amaretti è asintomatico.