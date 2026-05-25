Exit Poll Comunali, i primi dati in tutta Italia: ribaltoni clamorosi a Venezia e Arezzo

Urne chiuse, i cittadini si sono espressi. Al via lo spoglio elettorale in tutta Italia per le elezioni Comunali del 24 e 25 maggio. In attesa dei dati ufficiali delle prossime ore, gli exit poll, i sondaggi fuori seggio che in quanto tali, vanno presi con le pinze ma comunque iniziano a dare un orientamento al possibile risultato elettorale. E arrivano notizie stuzzicante che ribaltano anche le previsioni della vigilia. A Venezia, una delle città più importanti d’Italia al voto, secondo Opinio per Rai, Venturini (CDX) sarebbe tra il 47 e il 51%, mentre Martella (Campo Largo) tra il 30 e il 44%, un ribaltone clamoroso. Altro dato sorprendente quello di Arezzo in cui Comanducci (CDX) è dato al 41,5-45,5%, mentre Ceccarelli (Campo Largo) al 32-36% e Donati 17,5-21,5%. Se non si dovesse superare il 50% si andrà al ballottaggio.

A Salerno, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, è in testa con il 56-60% Vincenzo De Luca, con ampio vantaggio su Franco Massimo Lanocita, 14-18%.

A Reggio Calabria Cannizzaro vola tra il 64 e il 68% rispetto a Battaglia 21-25%.

A Messina il candidato di Sud chiama Nord e sindaco uscente Federico Basile avrebbe raggiunto fra il 51 ed il 55% dei voti. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, fra il 27 ed il 31%, e Antonella Russo del centrosinistra fra il 13 ed il 17%.

A Prato, Matteo Biffoni (centrosinistra) è dato in netto vantaggio con una forchetta 49,5-53,5. Gianluca Banchelli (centrodestra) 26-30%, Claudio Belgiorno tra il 7 e il 9%.

A Chieti, Giovanni Legnini del centrosinistra è in vantaggio nella corsa a Sindaco con il 46-50%, davanti ai due candidati di centrodestra Crisitano Sicari 22-26% e Mario Colantonio 17-21%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone 4-6%, Giancarlo Cascini 2-4% e Olinto Amoroso 0-2%. I dati sono stati diffusi dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, nelle rilevazioni per il gruppo il Centro/Rete8.