Elezioni Comunali Messina, urne chiuse: inizia lo spoglio, chi sarà eletto sindaco?

Urne chiuse per le elezioni comunali di Messina, con la città che è stata chiamata a scegliere la nuova amministrazione comunale. Oggi, lunedì 25 maggio, è stato l’ultimo giorno di votazioni ed è in corso lo spoglio per conoscere chi sarà eletto sindaco di Messina. La redazione di StrettoWeb racconta in diretta live tutto ciò che succede: l’affluenza dei cittadini, gli exit poll, lo spoglio dei voti, fino all’esito ufficiale delle elezioni comunali di Messina. Non mancheranno dichiarazioni a caldo, interviste, immagini e approfondimenti che permetteranno di seguire passo dopo passo l’evolversi della consultazione. Chi sarà sindaco tra Federico Basile, Marcello Scurria, Antonella Russo, Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri?

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