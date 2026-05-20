Elezioni Reggio Calabria, la guida al voto: dubbi, domande frequenti, numeri e dettagli. Tutto quello che c’è da sapere

E’ tutto pronto per le elezioni comunali di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio. Com’è noto, si vota per eleggere il nuovo Sindaco, il nuovo Consiglio Comunale, i nuovi cinque Presidenti di Circoscrizione e i Consiglieri di Circoscrizione, alla luce del ripristino dei Municipi. I nomi dei candidati sono abbastanza noti: Francesco Cannizzaro per la coalizione di CentroDestra (11 liste), Domenico Battaglia per la coalizione di CentroSinistra (6 liste), Eduardo Lamberti Castronuovo (2 liste) e Saverio Pazzano (1 lista).

I candidati al Consiglio Comunale in totale sono 633, suddivisi nelle 20 liste dei quattro candidati Sindaco.

Si voterà domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Dopodiché inizierà lo spoglio per svelare ufficialmente la guida della città, negli ultimi dodici anni amministrata da Giuseppe Falcomatà. Se un candidato a sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1) è proclamato eletto. In caso contrario, i due candidati a sindaco che hanno ottenuto più voti passano al secondo turno (ballottaggio), con eventuale votazione il 7 e 8 giugno 2026, nel quale gli elettori votano solo il candidato a sindaco.

Come funziona il premio di maggioranza

Il sindaco si elegge con il sistema maggioritario a doppio turno, il Consiglio comunale con il sistema proporzionale con premio di maggioranza. A ciascun candidato a sindaco possono essere associate una o più liste elettorali, contenenti i candidati alla carica di consigliere. I consiglieri comunali eletti saranno 32. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per garantire la governabilità dell’ente. Questo premio si applica al candidato che risulti vincente al ballottaggio oppure al primo turno nel caso ottenga oltre il 50% ma meno del 60% dei voti. In tali circostanze, la legge stabilisce che 20 seggi vengano assegnati alla coalizione vincente, mentre i restanti 12 consiglieri vengono distribuiti proporzionalmente tra le liste che superano la soglia di sbarramento del 3%, sia per le singole liste sia per le coalizioni, tra le forze di minoranza.

Se invece un candidato dovesse ottenere al primo turno più del 60% dei voti, allora la ripartizione diventa proporzionale pura: in questo scenario, la maggioranza riceverebbe 22 seggi complessivi, lasciando soltanto 10 seggi alle minoranze.

Sezioni e numero di elettori

Questi i numeri su sezioni ed elettori. Ovvero le sezioni totali e il numero totale di elettori nel Comune di Reggio Calabria. Successivamente, le suddivisioni dello stesso tra le cinque Circoscrizioni.

Elettori totali: 142.289

142.289 Sezioni totali: 196

196 Circoscrizioni: 5

Circoscrizione I – Reggio Centro

Elettori: 26.190

26.190 Sezioni: 39

Circoscrizione II – Reggio Est

Elettori: 22.166

22.166 Sezioni: 33

Circoscrizione III – Reggio Nord

Elettori: 25.921

25.921 Sezioni: 35

Circoscrizione IV – Reggio Sud

Elettori: 30.872

30.872 Sezioni: 39

Circoscrizione V – Reggio Centro-Sud

Elettori: 37.140

37.140 Sezioni: 50

Come votare

L’elettore può votare:

tracciando un segno solo sul nome del candidato a sindaco , e il voto andrà a lui;

, e il voto andrà a lui; tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco e su una lista a questo collegata, o non collegata (cosiddetto “voto disgiunto”). Il voto disgiunto è previsto e presuppone la possibilità di votare un candidato Sindaco e un candidato al Consiglio Comunale di una lista diversa dalla coalizione del candidato Sindaco votato.

e su una lista a questo collegata, o non collegata (cosiddetto “voto disgiunto”). Il voto disgiunto è previsto e presuppone la possibilità di votare un candidato Sindaco e un candidato al Consiglio Comunale di una lista diversa dalla coalizione del candidato Sindaco votato. tracciando un segno sul nome di un candidato a sindaco e scrivendo, all’interno dello spazio relativo alla lista preferita collegata al candidato a sindaco, il cognome di uno o di due candidati a consigliere; se si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista (cosiddetta “doppia preferenza”), pena l’annullamento della seconda preferenza; il voto è così attribuito alla lista, al/ai candidato/i a consigliere e al candidato a sindaco collegato;

tracciando un segno sul nome di un candidato a sindaco e scrivendo, all’interno dello spazio relativo alla lista preferita non collegata al candidato a sindaco su cui si è tracciato un segno, il cognome di uno o di due candidati alla carica di consigliere; se si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista (cosiddetta “doppia preferenza”), pena l’annullamento della seconda preferenza; il voto è così attribuito alla lista, al/ai candidato/i a consigliere e al candidato a sindaco non collegato (cosiddetto “voto disgiunto”);

tracciando un segno sul simbolo di una lista, in questo caso il voto si estende al candidato a sindaco collegato. Significa che, se si sbarra solo il simbolo della lista, senza sbarrare il nome del candidato Sindaco, il voto va comunque a quest’ultimo.

FAQ elettorali: domande e risposte frequenti

Il 24-25 maggio 2026 al seggio quante schede mi consegneranno per votare?

Ci sono due schede: una azzurra per il Comune (elezione del sindaco e del Consiglio comunale), un’altra arancione per la Circoscrizione (elezione del presidente e del Consiglio circoscrizionale).

Se voto nella scheda della Circoscrizione, voto anche per il sindaco?

No. Sono due voti separati.

Dove devo votare per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali?

Sulla scheda del Comune (azzurra).

Dove devo votare per scegliere il presidente e i consiglieri di Circoscrizione?

Sulla scheda delle Circoscrizioni (arancione).

Posso votare più persone su tutt’e due le schede?

Sì. Puoi votare per due candidati a consigliere comunale (scheda azzurra) e nel caso delle Circoscrizioni per due candidati a consigliere circoscrizionale (scheda arancione). In entrambi i casi, devono essere un uomo e una donna e fare parte della stessa lista.

Posso esprimere il “voto disgiunto” per il Comune?

Sì. Puoi votare per un candidato a sindaco e per una lista e/o per un candidato/a a consigliere comunale non collegati al candidato a sindaco.

Posso esprimere il “voto disgiunto” nella Circoscrizione?

No. Se voti un candidato a consigliere o una lista il voto va anche al Presidente collegato alla medesima lista.

Se voto solo un candidato a consigliere della Circoscrizione?

Il voto vale anche per la lista e per il candidato a presidente collegato.

Se voto solo un candidato a consigliere comunale?

Il voto vale anche per la lista e per il candidato a sindaco collegato.

Come si vince al Comune?

Il Sindaco deve superare il 50% dei voti, se non succede si va al ballottaggio tra i due candidati a sindaci più votati.

Come si vince nella Circoscrizione?

È eletto il candidato a presidente che ottiene più voti, anche senza superare il 50% (chi prende più voti vince).