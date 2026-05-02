Elezioni, il nuovo ELENCO completo con tutte le LISTE e i NOMI dei candidati dopo la ricusazione di “Ogni Giorno Reggio Calabria”

La lista “Ogni giorno Reggio Calabria”, di Domenico Giannetta, è stata esclusa dalla coalizione di Francesco Cannizzaro e dunque non “battaglierà” per le elezioni comunali. Ricusata, per eccedenza di candidati, si è vista respingere il ricorso proprio oggi. L’esclusione, dunque, è ufficiale e definitiva. Alla luce di questa decisione del TAR, cambia ovviamente il numero delle liste e dei candidati: da 12 a 11 liste, per Francesco Cannizzaro, e da 665 a 633 il numero di candidati. Questo l’elenco completo e definitivo.

Candidato Sindaco Francesco Cannizzaro (11 liste)

Forza Italia

Antonino Maiolino detto Tonino Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea Antonino Zimbalatti detto Nino Vincenzo Albanese Concettina Battaglia detta Cetty Silvia Callegari Antonia Caracciolo Domenico Francesco Cozzupoli Giovanna D’Agostino Giuseppe Eraclini Maria Carmela Federico detta Marika Francesca Laura Ferrara Tiziana Eleonora Filocamo Pasquale Imbalzano Rocco Lascala Eleonora Macheda Fabienne Marino Sonia Morabito Santa Agata Rosaria Multari detta Santa Maria Daniela Musarella Antonio Paolillo Paolo Paviglianiti Santa Pellicano Francesca Pizzi Carmen Polito Antonia Postorino detta Antonella Teresa Praticò Maria Quartarone Fortunata Raffa Concetta Romeo Rosamaria Sorrenti Bruno Zappia

Fratelli d’Italia

Marino Demetrio Rulli Guido Abate Demetrio Aiello Simona Alampi Michela Barbaro Antonino Bilardi Giuseppe Bonsignore Giuseppina Emanuela Borzumati Vittoria Caccamo Debora Calafiore Ramona Angela Dattola Luigi De Blasio Daniela Fazio Antonino Carlo Germanò Francesco Guarnaccia Giuseppe Latella Riccardo Malaspina Nicola Antonio Mangano Serena Antonia Morace Marcello Nasso Ivano Nesci Giuseppe Nucera Daniela Fortunata Palumbo Roberta Politi Valerio Postorino Federica Praticò Natale Presentino Erminia detta Romanella Ravenda Francesca Romeo Giulia Schiavone Laura Fausta Siclari Domenico

Lega

Caridi Antonino (detto Nino) De Biasi Giuseppe Neri Armando Campolo Carmelo Squillaci Antonino Vincenzo Ieracitano Maria Marcianò Francesco Nucera Maria (detta Mariella) Sidari Domenico Condemi Antonia Spanò Cosimo Maria Vittorio Tripepi Romana Galtieri Tito Francesco Casile Anna Maria Condello Maria Ravese Cinzia Maria Carmela Tramontana Sara Grazia Quattrone Giuseppe Sorgonà Alessandro (detto Sascha) (detto Sasca) Foro Teresa Calabrò Salvatore Nicolò Domenica (detta Nicky) Noto Domenico Maria Siviglia Caterina Grenzi Martina Comberiati Vittoria Colica Vanessa Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (detta Erminia) Saraceno Laura Posca Antonia Natascia Mercuri Iolanda Zoccali Mila

Reggio Futura

Mariano Barbalace Daniela Aliquò Bruno Bagnato Franco Barillà Rocco Basile Mariateresa Battaglia Giuseppe Branca Antonino Caratozzolo Valentina Caravello Luigi Catalano Marialuisa Curatola Antonino De Girolamo Saveria (detta Serenella) Fraschini Antonella Girasole Filomena (detta Mena) Iatì Nicola Maria Ilacqua Massimo Labate Saverio Laganà Francesco Mandaglio Gaetano Massara Maristella Milone Nadia Nicolò Giovanni Palermo Marco Parisi Rosa Ricciardi Daniele Romeo Giovanni Sanfilippo Sabrina Sorbo Donatella Sicari Vincenzo Surace Margherita Tripodi Mariella Vizzari

Noi Moderati

Cardia Mario Carere Laura Cicciù Domenico Colazza Barbara Corsaro Rosario Dalmazio Maria Paola D’Ascoli Giuseppe (detto D’Ascola) David Ugo Diodati Nela Petruta (detta Maria) Falduto Caterina Francesca Falduto Simona Ferdinanda Galluccio Rosario Germanò Michela Luppino Antonio Maione Erica Norina Malavenda Liliana Marrapodi Silvana Morabito Antonino Morabito Pasquale Musarella Alessia Nucera Giuseppina (detta Giusy Nucera) Paris Nicola Pellicanò Pasquale Emmanuel Scafaria Maria Luisa Sculli Giuseppe Sgrò Valeria Sofi Giuseppe Surace Domenica Tamiro Angela Lucia Tripodo Alessandro Venezia Fabiana Vitagliano Mariapia

Azione

Ambroggio Pasquale Biacca Lidia Califano Gianluca Crea Fabrizio Cutrupi Vanessa Cuzzola Maria Delfino Vincenzo Gianluca Douraibi Naima Ferlito Rosanna Emilia Ficara Alessia Foti Luigi Davide Furuli Annunziata Giaceli Cosimo Guarna Maria Pia Antonella La Cava Andrea Benito Lombardo Giuseppe Malara Andrea Marcianò Maria (detta Mariella) Meduri Diego Messina Claudia Enrica Minoliti Domenico Morabito Antonella Oprea Doina Cleopatra Pangallo Carmelina (detta Carmen) Placido Maria Angela Riso Anna Maria Romeo Raffaella Spanò Francesco Stillisano Angelina Stillitano Leandra Tomasello Maria

DC – UDC

Perrone Rosa Maria detta Rosy Bonfiglio Giulia Cardone Grazia Antonia Caristena Giuseppe Cianfano Martina Cimarosa Anna Clememo Vittorio Cordova Domenico Giovanni Bruno D’Amico Salvatore Gallo Gianluca Germanò Francesco Iaria Letizia Labozzetta Giancarlo Lascala Rosa Maria Mangiola Antonino Giuseppe Marino Danilo Antonio Neri Mani Nicolò Giuseppe Nucera Paolo Palumbo Danila Roberta Pirillo Giuseppina Rizzotto Annunziato Romano Maddalena Rosselli Antonio Sapone Antonio Sarica Giovanna Maria Veccia Rosa detta Rosilita Zagarella Paolo Zindato Giovanna Crupi Fabio De Caridi Aldo

Alternativa Popolare

Ripepi Massimo Antonino Andidero Ersilia Barcella Giovanna Bisacchi Elena Boz Antonella Angela Mara Caristi Giovanna Miriam Chirico Teresa D’Aguì Patrizia De Paoli Emilio Francesco Drommi Antonia Grazia Falcomatà Bruno Ferro Maria Giovanna, detta Vania Filocamo Eleonora Gatto Paolo Iaconis Carmela, detta Carmen Imbalzano Emiliano Isabella Margherita Simona Leo Vincenzo Roberto Logoteta Danila Mallamace Elisa Maria Mancini Gaia Marino Bruno Minniti Michaela Claire Perni Antonio Principato Angela Irene Romeo Maria Letizia Scaramozzino Maria Scopelliti Paolo Stillittano Francesco Tramontana Emilio Trapani Francesco Zappia Letterio, detto Lillo

Reggio Protagonista

Azzarà detto Nuccio Annunziato Albanese Maurizio Calabrò Maria Antonina Caracciolo detto Mimmo Domenico Caravelli Attilio Cianciolo Erminio Cutrupi Domenico Cuzzola Antonino Di Bella Giovanni Falduto Manila Gaeta detta Enza Vincenza Garozzo Giuseppe Gullì Anthony La Cava Valentina Laboccetta Gaetano Maksymenko detta Mila Liudmyla Mangiola Gianluca Martino Ilenia Martorano Sabrina Mazzucca Marcella Morace Alfredo Musolino Annamaria Nicolò Giovanni Pinto Giuseppe Pirrello Stefania Porcino Consolato Romeo Antonino Pietro Siciliano detta Titty Concettina Sottilaro Elisa Lucrezia Triolo detto Gigi Gianluigi Tripodi Antonio Zoccali Carmen

Cannizzaro Sindaco

Manuela Iatì Fortunato Altomonte detto “Dino” Vincenzo Barillà Giovanna Barreca Francesco Basile Rognetta Paolo Bilardi Angela Campolo Rocco Chizzoniti Fabio Giuseppe Colella Domenico Comandè Pasquale Crucitti Amelia Eva Cugliandro Nicola Zera Falduto Angela Maria Federico Caterina Giustra Grazia Iracà Lucio Masottini Francesco Malara detto Ciccio Antonino Maria Marcianò detto Nino Mattea Angela Marino detta Angela Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara Rosanna Melissari Vittorio Messineo Claudia Modafferi Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo Francesca Moscato Antonino Alessandro Neri detto Nino Filomena Priolo detta Emy Consolata Putortì Bruno Siclari Antonia Ventura Stefano Maria Vilasi

Insieme si può

Altobruno Giuseppe Argentino Giovanna detta Mazzitelli Barbaro Giuseppe Bellantoni Filippo Buda Greta Cannistrà Maria Chantal D’Amico Sebastiano detto Nuccio Falcone Adelaide Maria Femia Maria Teresa Giglio Mario Giordano Luigi Giovannini Olga Tiziana Guarnaccia Aurelio Nicola Lento Ilenia Marcianò Rocco Musicò Carolina Nunnari Roberta Pitasi Carmine Miriam Placanica Antonio Fabio Recupero Francesco detto Franco Santagati Valentina Scuncia Giuseppe detto Jo Serio Fortunato Oronzo detto Nanà Siviglia Mario Tigani Azzurra Tripodi Angela Carmela Tripodi Domenico detto Mimmo Tripodi Simona detta Simona Vigilante Nadia Teresa Vadalà Antonino detto Nino Zarà Concetta

Candidato Sindaco Domenico Battaglia (6 liste)

Partito Democratico

Rositani Maria Antonietta Amaddeo Maria Ardito Anna Maria Pia Arfuso Francesco Azzarà Margherita Barreca Francesco Orlando detto Franco Bellini Maria Borruto Valeria Briante Anna Maria Brunetti Paolo Caminiti Carmela Costantino Francesca Diano Roberto Fiumara Aida Greco Annamaria Ielo Irene Patrizia Lacaria Manuela Mafrici Simona Malara Marcantonino detto Nino Marino Giuseppe Marra Vincenzo Martino Angela Megale Eleonora Maria Pia Minniti Emilio Modafferi Giovanna Monticelli Christine detta Romeo Neto Nicola Nucera Lucia Anita Quattrone Vincenza Ruvolo Antonio Triolo Giuseppe Versace Carmelo

La Svolta

Nicola Alati Giovanni Bova Claudia Brinzea Tiziana Bumbaca Filippo Burrone Veronica Capone Leandro Campicelli (detto Cupido) Antonino Chirico (detto Nino) Emilia Tiziana De Stefano Giorgio Falcomatà Angela Falcone Paolo Foti Francesco Paolo Gatto Irene Michelle Gurnari Rania Hanoun Antonina Mafrici Antonia Desiree Masuero Giovanni Minniti Claudia Montalto Roberta Morabito Rosanna Morabito Martina Moschera Monica Nucera Carmosina Palumbo (detta Carmen) Domenica Pirilli Assunta Pustorino (detta Susy) Maria Ranieri Carmelo Romeo Antonia Serra Chiara Tomasello Marco Vitale Iolanda Votano

Casa Riformista

Domenico Aricò Maria Antonia Barreca Santo Bongani Piero Borghetti Paola Borzumati Giulia Cotroneo Domenica Criaco Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino) Enrico Errigo Raffaele Falcomatà Damaride Galesi Isidoro Giardiniere Giuseppe Giordano Maria Stella Ielo Antonio Le Pera Angeòla Libri Loredana Francesca Lombardo Martina Mauro Fortunata Valeria Neri Giovanna Pratticò Filippo Quartuccio Giovanni Francesco Raffa Valentina Rappoccio Carmela Scordo Pasquale Danilo Spinella Ilaria Surace Maria Laura Timone Agata Domenica Trunfio Francesca Zaccone Giuseppa Tomo Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van) Antonia Manuela Mesiano

Alleanza Verdi Sinistra

Antonino Amodeo (detto Nino) Dario Baccellieri Tiziana Raffaella Biondi Maria Pia Callea Giuseppe Cantarella Massimo Cogliandro Federica Corasaniti Anna Cristofaro Filomena Crucitti (detta Menita) Demetrio Delfino Gaetana Distefano (detta Silvana) Danilo Emo Dionisia Falzea Barbara Foti Patrizia Maria Paola Luciana Eletta

Gambardella Maria Guarnaccia Elena Maria Antonietta lacopino Danilo Lampasi Francesco Le Pera (detto Franco) Laura Marchetti Emmanuela Antonia Marcianò (detta

Emma) Maria Grazia Marrapodi Antonino Massara (detto Tommy) Orazio Modafferi Caterina Sorina Muraca Maria Antonella Politi Gerardo Pontecorvo Antonino Santisi Anna Sismo Ippolita Veltre Donatella Zadera Clara Zaffino

Reset

Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino) Fortunato Barbaro (detto Nanni) Laura Bertullo Felicia Immacolata Bova Maria Cristina Caridi Francesco Catalano Fortunato Cucinotta Maria De Carlo Angelina De Salvo Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas) Santina Alessandra Del Gange Silvia D’Urso Giuseppe Foti Vanessa Gattuso Silvia Giandoriggio Maria Stella Granillo Domenico Iaria Mirella Francesca Ierace Giovanni Latella Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo) Fabio Mafrica Antonio Malara (detto Totò) Giada Andrea Pavone Francesco Poto Maria Annunziata Romeo Debora Scopelliti Giuseppa Scrivo Saverio Silva Ana Silang Ranjit Singh Filippo Sorgonà Fabio Vazzana

Battaglia Sindaco

Atepi Carmela Barillà Pietro Caserta Valeria Casile Claudio Salvatore Chiriatti Lidia Deborah Cotroneo Gabriella Falcone Giuseppe Geracitano Massimo Laganà Ludovica Laurendi Gianfranco Lazri Marlos Liotta Antonino (detto Nino) Maisano Fortunato Malara Carmelo Maraffa Maria Marra Giuseppe Marra Pasquale Filippo Nucara Francesco Nucera Antonia Palma Pietropaolo (detto Pierpaolo) Pelle Elena Perpiglia Antonio Pezzuto Giulia Pulitanò Marianna Valentina Quattrone Andrea Scilla Francesca Sembianza Giulia Tiziano Francesca Tomba Fabiana Tornese Donatella Tramontana Giovanni (detto Gianni) Violi Lidia

Candidato Sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo (2 liste)

Polo Civico – Cultura e legalità

Tuccio Luigi Montella Umberto Palmeri Salvatore Bova Filippo Spanò Maria Albanese Santo Michele Amato Giada Andidero Pasquale Benestare Antonio Bonanno Luisa Calipari Mario Campolo Maria Luisa Canale Francesca Cara Simona Caridi Giovanna Cervino Antonino Cortese Andrea Denisi Paolo Dieni Dario El Assali Mouad (detto Momo) Gafà Lucia Grilletto Gualtiero Mammoliti Vincenzo Mazza Laboccetta Antonio Modafferi Giuseppe Francesco (detto Peppe) Nicolò Giada Pavia Santo Praticò Carlo Priolo Miriam Romeo Alessia Rosace Maria Paola Valenti Rosita

Reggio Normale

Rosa Maria Alessio Demetrio Aricò Gabriella Bardo Domenica Caia Maria Giulia Cara Irish Jade Carle Francesco Chirico Santina Chirico Irene Cocuzza Assunta Caterina Curcio Fabrizio D’Alessandro Lucia Giuseppina De Vita Giuseppe Dieni Paul Nepo Jay Gonzalès Ornella Doriana Laura Manferoce Barbara Marra Francesco Pancaro Alessandro Panetta Antonino Pratesi Giuseppe Pulvirenti Marco Sgrò Santino Soda Marco Spanò Maria Pia Turiano Angela Vazzana Maria Cristina Vazzana Giuseppe Votano Natale Zerbi

Candidato Sindaco Saverio Pazzano (1 lista)

La Strada