Elezioni, il nuovo ELENCO completo con tutte le LISTE e i NOMI dei candidati dopo la ricusazione di “Ogni Giorno Reggio Calabria”

La lista “Ogni giorno Reggio Calabria”, di Domenico Giannetta, è stata esclusa dalla coalizione di Francesco Cannizzaro e dunque non “battaglierà” per le elezioni comunali. Ricusata, per eccedenza di candidati, si è vista respingere il ricorso proprio oggi. L’esclusione, dunque, è ufficiale e definitiva. Alla luce di questa decisione del TAR, cambia ovviamente il numero delle liste e dei candidati: da 12 a 11 liste, per Francesco Cannizzaro, e da 665 a 633 il numero di candidati. Questo l’elenco completo e definitivo.
Candidato Sindaco Francesco Cannizzaro (11 liste)
Forza Italia
- Antonino Maiolino detto Tonino
- Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea
- Antonino Zimbalatti detto Nino
- Vincenzo Albanese
- Concettina Battaglia detta Cetty
- Silvia Callegari
- Antonia Caracciolo
- Domenico Francesco Cozzupoli
- Giovanna D’Agostino
- Giuseppe Eraclini
- Maria Carmela Federico detta Marika
- Francesca Laura Ferrara
- Tiziana Eleonora Filocamo
- Pasquale Imbalzano
- Rocco Lascala
- Eleonora Macheda
- Fabienne Marino
- Sonia Morabito
- Santa Agata Rosaria Multari detta Santa
- Maria Daniela Musarella
- Antonio Paolillo
- Paolo Paviglianiti
- Santa Pellicano
- Francesca Pizzi
- Carmen Polito
- Antonia Postorino detta Antonella
- Teresa Praticò
- Maria Quartarone
- Fortunata Raffa
- Concetta Romeo
- Rosamaria Sorrenti
- Bruno Zappia
Fratelli d’Italia
- Marino Demetrio
- Rulli Guido
- Abate Demetrio
- Aiello Simona
- Alampi Michela
- Barbaro Antonino
- Bilardi Giuseppe
- Bonsignore Giuseppina Emanuela
- Borzumati Vittoria
- Caccamo Debora
- Calafiore Ramona Angela
- Dattola Luigi
- De Blasio Daniela
- Fazio Antonino Carlo
- Germanò Francesco
- Guarnaccia Giuseppe
- Latella Riccardo
- Malaspina Nicola Antonio
- Mangano Serena Antonia
- Morace Marcello
- Nasso Ivano
- Nesci Giuseppe
- Nucera Daniela Fortunata
- Palumbo Roberta
- Politi Valerio
- Postorino Federica
- Praticò Natale
- Presentino Erminia detta Romanella
- Ravenda Francesca
- Romeo Giulia
- Schiavone Laura Fausta
- Siclari Domenico
Lega
- Caridi Antonino (detto Nino)
- De Biasi Giuseppe
- Neri Armando
- Campolo Carmelo
- Squillaci Antonino Vincenzo
- Ieracitano Maria
- Marcianò Francesco
- Nucera Maria (detta Mariella)
- Sidari Domenico
- Condemi Antonia
- Spanò Cosimo Maria Vittorio
- Tripepi Romana
- Galtieri Tito Francesco
- Casile Anna Maria
- Condello Maria
- Ravese Cinzia Maria Carmela
- Tramontana Sara Grazia
- Quattrone Giuseppe
- Sorgonà Alessandro (detto Sascha) (detto Sasca)
- Foro Teresa
- Calabrò Salvatore
- Nicolò Domenica (detta Nicky)
- Noto Domenico Maria
- Siviglia Caterina
- Grenzi Martina
- Comberiati Vittoria
- Colica Vanessa
- Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (detta Erminia)
- Saraceno Laura
- Posca Antonia Natascia
- Mercuri Iolanda
- Zoccali Mila
Reggio Futura
- Mariano Barbalace
- Daniela Aliquò
- Bruno Bagnato
- Franco Barillà
- Rocco Basile
- Mariateresa Battaglia
- Giuseppe Branca
- Antonino Caratozzolo
- Valentina Caravello
- Luigi Catalano
- Marialuisa Curatola
- Antonino De Girolamo
- Saveria (detta Serenella) Fraschini
- Antonella Girasole
- Filomena (detta Mena) Iatì
- Nicola Maria Ilacqua
- Massimo Labate
- Saverio Laganà
- Francesco Mandaglio
- Gaetano Massara
- Maristella Milone
- Nadia Nicolò
- Giovanni Palermo
- Marco Parisi
- Rosa Ricciardi
- Daniele Romeo
- Giovanni Sanfilippo
- Sabrina Sorbo
- Donatella Sicari
- Vincenzo Surace
- Margherita Tripodi
- Mariella Vizzari
Noi Moderati
- Cardia Mario
- Carere Laura
- Cicciù Domenico
- Colazza Barbara
- Corsaro Rosario
- Dalmazio Maria Paola
- D’Ascoli Giuseppe (detto D’Ascola)
- David Ugo
- Diodati Nela Petruta (detta Maria)
- Falduto Caterina Francesca
- Falduto Simona Ferdinanda
- Galluccio Rosario
- Germanò Michela
- Luppino Antonio
- Maione Erica Norina
- Malavenda Liliana
- Marrapodi Silvana
- Morabito Antonino
- Morabito Pasquale
- Musarella Alessia
- Nucera Giuseppina (detta Giusy Nucera)
- Paris Nicola
- Pellicanò Pasquale Emmanuel
- Scafaria Maria Luisa
- Sculli Giuseppe
- Sgrò Valeria
- Sofi Giuseppe
- Surace Domenica
- Tamiro Angela Lucia
- Tripodo Alessandro
- Venezia Fabiana
- Vitagliano Mariapia
Azione
- Ambroggio Pasquale
- Biacca Lidia
- Califano Gianluca
- Crea Fabrizio
- Cutrupi Vanessa
- Cuzzola Maria
- Delfino Vincenzo Gianluca
- Douraibi Naima
- Ferlito Rosanna Emilia
- Ficara Alessia
- Foti Luigi Davide
- Furuli Annunziata
- Giaceli Cosimo
- Guarna Maria Pia Antonella
- La Cava Andrea Benito
- Lombardo Giuseppe
- Malara Andrea
- Marcianò Maria (detta Mariella)
- Meduri Diego
- Messina Claudia Enrica
- Minoliti Domenico
- Morabito Antonella
- Oprea Doina Cleopatra
- Pangallo Carmelina (detta Carmen)
- Placido Maria Angela
- Riso Anna Maria
- Romeo Raffaella
- Spanò Francesco
- Stillisano Angelina
- Stillitano Leandra
- Tomasello Maria
DC – UDC
- Perrone Rosa Maria detta Rosy
- Bonfiglio Giulia
- Cardone Grazia Antonia
- Caristena Giuseppe
- Cianfano Martina
- Cimarosa Anna
- Clememo Vittorio
- Cordova Domenico Giovanni Bruno
- D’Amico Salvatore
- Gallo Gianluca
- Germanò Francesco
- Iaria Letizia
- Labozzetta Giancarlo
- Lascala Rosa Maria
- Mangiola Antonino Giuseppe
- Marino Danilo Antonio
- Neri Mani
- Nicolò Giuseppe
- Nucera Paolo
- Palumbo Danila Roberta
- Pirillo Giuseppina
- Rizzotto Annunziato
- Romano Maddalena
- Rosselli Antonio
- Sapone Antonio
- Sarica Giovanna Maria
- Veccia Rosa detta Rosilita
- Zagarella Paolo
- Zindato Giovanna
- Crupi Fabio
- De Caridi Aldo
Alternativa Popolare
- Ripepi Massimo Antonino
- Andidero Ersilia
- Barcella Giovanna
- Bisacchi Elena
- Boz Antonella Angela Mara
- Caristi Giovanna Miriam
- Chirico Teresa
- D’Aguì Patrizia
- De Paoli Emilio Francesco
- Drommi Antonia Grazia
- Falcomatà Bruno
- Ferro Maria Giovanna, detta Vania
- Filocamo Eleonora
- Gatto Paolo
- Iaconis Carmela, detta Carmen
- Imbalzano Emiliano
- Isabella Margherita Simona
- Leo Vincenzo Roberto
- Logoteta Danila
- Mallamace Elisa Maria
- Mancini Gaia
- Marino Bruno
- Minniti Michaela Claire
- Perni Antonio
- Principato Angela Irene
- Romeo Maria Letizia
- Scaramozzino Maria
- Scopelliti Paolo
- Stillittano Francesco
- Tramontana Emilio
- Trapani Francesco
- Zappia Letterio, detto Lillo
Reggio Protagonista
- Azzarà detto Nuccio Annunziato
- Albanese Maurizio
- Calabrò Maria Antonina
- Caracciolo detto Mimmo Domenico
- Caravelli Attilio
- Cianciolo Erminio
- Cutrupi Domenico
- Cuzzola Antonino
- Di Bella Giovanni
- Falduto Manila
- Gaeta detta Enza Vincenza
- Garozzo Giuseppe
- Gullì Anthony
- La Cava Valentina
- Laboccetta Gaetano
- Maksymenko detta Mila Liudmyla
- Mangiola Gianluca
- Martino Ilenia
- Martorano Sabrina
- Mazzucca Marcella
- Morace Alfredo
- Musolino Annamaria
- Nicolò Giovanni
- Pinto Giuseppe
- Pirrello Stefania
- Porcino Consolato
- Romeo Antonino Pietro
- Siciliano detta Titty Concettina
- Sottilaro Elisa Lucrezia
- Triolo detto Gigi Gianluigi
- Tripodi Antonio
- Zoccali Carmen
Cannizzaro Sindaco
- Manuela Iatì
- Fortunato Altomonte detto “Dino”
- Vincenzo Barillà
- Giovanna Barreca
- Francesco Basile Rognetta
- Paolo Bilardi
- Angela Campolo
- Rocco Chizzoniti
- Fabio Giuseppe Colella
- Domenico Comandè
- Pasquale Crucitti
- Amelia Eva Cugliandro
- Nicola Zera Falduto
- Angela Maria Federico
- Caterina Giustra
- Grazia Iracà
- Lucio Masottini
- Francesco Malara detto Ciccio
- Antonino Maria Marcianò detto Nino
- Mattea Angela Marino detta Angela
- Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara
- Rosanna Melissari
- Vittorio Messineo
- Claudia Modafferi
- Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo
- Francesca Moscato
- Antonino Alessandro Neri detto Nino
- Filomena Priolo detta Emy
- Consolata Putortì
- Bruno Siclari
- Antonia Ventura
- Stefano Maria Vilasi
Insieme si può
- Altobruno Giuseppe
- Argentino Giovanna detta Mazzitelli
- Barbaro Giuseppe
- Bellantoni Filippo
- Buda Greta
- Cannistrà Maria Chantal
- D’Amico Sebastiano detto Nuccio
- Falcone Adelaide Maria
- Femia Maria Teresa
- Giglio Mario
- Giordano Luigi
- Giovannini Olga Tiziana
- Guarnaccia Aurelio Nicola
- Lento Ilenia
- Marcianò Rocco
- Musicò Carolina
- Nunnari Roberta
- Pitasi Carmine Miriam
- Placanica Antonio Fabio
- Recupero Francesco detto Franco
- Santagati Valentina
- Scuncia Giuseppe detto Jo
- Serio Fortunato Oronzo detto Nanà
- Siviglia Mario
- Tigani Azzurra
- Tripodi Angela Carmela
- Tripodi Domenico detto Mimmo
- Tripodi Simona detta Simona
- Vigilante Nadia Teresa
- Vadalà Antonino detto Nino
- Zarà Concetta
Candidato Sindaco Domenico Battaglia (6 liste)
Partito Democratico
- Rositani Maria Antonietta
- Amaddeo Maria
- Ardito Anna Maria Pia
- Arfuso Francesco
- Azzarà Margherita
- Barreca Francesco Orlando detto Franco
- Bellini Maria
- Borruto Valeria
- Briante Anna Maria
- Brunetti Paolo
- Caminiti Carmela
- Costantino Francesca
- Diano Roberto
- Fiumara Aida
- Greco Annamaria
- Ielo Irene Patrizia
- Lacaria Manuela
- Mafrici Simona
- Malara Marcantonino detto Nino
- Marino Giuseppe
- Marra Vincenzo
- Martino Angela
- Megale Eleonora Maria Pia
- Minniti Emilio
- Modafferi Giovanna
- Monticelli Christine detta Romeo
- Neto Nicola
- Nucera Lucia Anita
- Quattrone Vincenza
- Ruvolo Antonio
- Triolo Giuseppe
- Versace Carmelo
La Svolta
- Nicola Alati
- Giovanni Bova
- Claudia Brinzea
- Tiziana Bumbaca
- Filippo Burrone
- Veronica Capone
- Leandro Campicelli (detto Cupido)
- Antonino Chirico (detto Nino)
- Emilia Tiziana De Stefano
- Giorgio Falcomatà
- Angela Falcone
- Paolo Foti
- Francesco Paolo Gatto
- Irene Michelle Gurnari
- Rania Hanoun
- Antonina Mafrici
- Antonia Desiree Masuero
- Giovanni Minniti
- Claudia Montalto
- Roberta Morabito
- Rosanna Morabito
- Martina Moschera
- Monica Nucera
- Carmosina Palumbo (detta Carmen)
- Domenica Pirilli
- Assunta Pustorino (detta Susy)
- Maria Ranieri
- Carmelo Romeo
- Antonia Serra
- Chiara Tomasello
- Marco Vitale
- Iolanda Votano
Casa Riformista
- Domenico Aricò
- Maria Antonia Barreca
- Santo Bongani
- Piero Borghetti
- Paola Borzumati
- Giulia Cotroneo
- Domenica Criaco
- Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)
- Enrico Errigo
- Raffaele Falcomatà
- Damaride Galesi
- Isidoro Giardiniere
- Giuseppe Giordano
- Maria Stella Ielo
- Antonio Le Pera
- Angeòla Libri
- Loredana Francesca Lombardo
- Martina Mauro
- Fortunata Valeria Neri
- Giovanna Pratticò
- Filippo Quartuccio
- Giovanni Francesco Raffa
- Valentina Rappoccio
- Carmela Scordo
- Pasquale Danilo Spinella
- Ilaria Surace
- Maria Laura Timone
- Agata Domenica Trunfio
- Francesca Zaccone
- Giuseppa Tomo
- Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)
- Antonia Manuela Mesiano
Alleanza Verdi Sinistra
- Antonino Amodeo (detto Nino)
- Dario Baccellieri
- Tiziana Raffaella Biondi
- Maria Pia Callea
- Giuseppe Cantarella
- Massimo Cogliandro
- Federica Corasaniti
- Anna Cristofaro
- Filomena Crucitti (detta Menita)
- Demetrio Delfino
- Gaetana Distefano (detta Silvana)
- Danilo Emo
- Dionisia Falzea
- Barbara Foti
- Patrizia Maria Paola Luciana Eletta
Gambardella
- Maria Guarnaccia
- Elena Maria Antonietta lacopino
- Danilo Lampasi
- Francesco Le Pera (detto Franco)
- Laura Marchetti
- Emmanuela Antonia Marcianò (detta
Emma)
- Maria Grazia Marrapodi
- Antonino Massara (detto Tommy)
- Orazio Modafferi
- Caterina Sorina Muraca
- Maria Antonella Politi
- Gerardo Pontecorvo
- Antonino Santisi
- Anna Sismo
- Ippolita Veltre
- Donatella Zadera
- Clara Zaffino
Reset
- Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
- Fortunato Barbaro (detto Nanni)
- Laura Bertullo
- Felicia Immacolata Bova
- Maria Cristina Caridi
- Francesco Catalano
- Fortunato Cucinotta
- Maria De Carlo
- Angelina De Salvo
- Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
- Santina Alessandra Del Gange
- Silvia D’Urso
- Giuseppe Foti
- Vanessa Gattuso
- Silvia Giandoriggio
- Maria Stella Granillo
- Domenico Iaria
- Mirella Francesca Ierace
- Giovanni Latella
- Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
- Fabio Mafrica
- Antonio Malara (detto Totò)
- Giada Andrea Pavone
- Francesco Poto
- Maria Annunziata Romeo
- Debora Scopelliti
- Giuseppa Scrivo
- Saverio Silva
- Ana Silang
- Ranjit Singh
- Filippo Sorgonà
- Fabio Vazzana
Battaglia Sindaco
- Atepi Carmela
- Barillà Pietro
- Caserta Valeria
- Casile Claudio Salvatore
- Chiriatti Lidia Deborah
- Cotroneo Gabriella
- Falcone Giuseppe
- Geracitano Massimo
- Laganà Ludovica
- Laurendi Gianfranco
- Lazri Marlos
- Liotta Antonino (detto Nino)
- Maisano Fortunato
- Malara Carmelo
- Maraffa Maria
- Marra Giuseppe
- Marra Pasquale Filippo
- Nucara Francesco
- Nucera Antonia
- Palma Pietropaolo (detto Pierpaolo)
- Pelle Elena
- Perpiglia Antonio
- Pezzuto Giulia
- Pulitanò Marianna Valentina
- Quattrone Andrea
- Scilla Francesca
- Sembianza Giulia
- Tiziano Francesca
- Tomba Fabiana
- Tornese Donatella
- Tramontana Giovanni (detto Gianni)
- Violi Lidia
Candidato Sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo (2 liste)
Polo Civico – Cultura e legalità
- Tuccio Luigi
- Montella Umberto
- Palmeri Salvatore
- Bova Filippo
- Spanò Maria
- Albanese Santo Michele
- Amato Giada
- Andidero Pasquale
- Benestare Antonio
- Bonanno Luisa
- Calipari Mario
- Campolo Maria Luisa
- Canale Francesca
- Cara Simona
- Caridi Giovanna
- Cervino Antonino
- Cortese Andrea
- Denisi Paolo
- Dieni Dario
- El Assali Mouad (detto Momo)
- Gafà Lucia
- Grilletto Gualtiero
- Mammoliti Vincenzo
- Mazza Laboccetta Antonio
- Modafferi Giuseppe Francesco (detto Peppe)
- Nicolò Giada
- Pavia Santo
- Praticò Carlo
- Priolo Miriam
- Romeo Alessia
- Rosace Maria Paola
- Valenti Rosita
Reggio Normale
- Rosa Maria Alessio
- Demetrio Aricò
- Gabriella Bardo
- Domenica Caia
- Maria Giulia Cara
- Irish Jade Carle
- Francesco Chirico
- Santina Chirico
- Irene Cocuzza
- Assunta Caterina Curcio
- Fabrizio D’Alessandro
- Lucia Giuseppina De Vita
- Giuseppe Dieni
- Paul Nepo Jay Gonzalès
- Ornella Doriana Laura Manferoce
- Barbara Marra
- Francesco Pancaro
- Alessandro Panetta
- Antonino Pratesi
- Giuseppe Pulvirenti
- Marco Sgrò
- Santino Soda
- Marco Spanò
- Maria Pia Turiano
- Angela Vazzana
- Maria Cristina Vazzana
- Giuseppe Votano
- Natale Zerbi
Candidato Sindaco Saverio Pazzano (1 lista)
La Strada
- Andidero Giuseppe Demetrio (detto Nuccio)
- Arminio Maria
- Boschi Simona
- Campanella Chiara
- Campolo Antonio (detto Lello)
- Carricato Flavia Assunta
- Cartella Barbara
- Cartisano Giovanni Paolo
- Catanese Antonino (detto Nino)
- Chirico Rosa, detta Rosy
- Cortese Agostino
- De Stefano Ornella Santa Aurora
- Fontanelli Giovanna
- Fotia Daniele
- Guarniera Livia
- Lenzi Zaira Viviana
- Lia Francesco (detto Ciccio)
- Libri Domenico, detto Mimmo
- Malara Valeria
- Martino Lorenzo Pio Massimo
- Nunnari Dario Pietro
- Orlando Salvatore
- Palumbo Fabio Domenico
- Parisi Maria Lucia
- Pensabene Pasquale
- Pensabene Serena
- Pontari Giuseppina (detta Pinella)
- Praticò Antonello
- Schipani Paola Maria
- Scordino Valentino
- Spinella Serenella (detta Gaia)
- Tripodi Francesco