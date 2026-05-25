Elezioni Comunali, urne riaperte: si vota fino alle ore 15, poi lo spoglio

Secondo giorno di voto in diversi Comuni italiani, tra cui anche Reggio Calabria e Messina, le due Città Metropolitane dello Stretto in cui si vota per la prima volta contemporaneamente. Dopo la prima giornata, quella di ieri, in cui si è votato dalle ore 7 alle ore 23, oggi la seconda giornata. Si voterà dalle ore 7 alle ore 15. Dopodiché inizierà lo spoglio. Com’è noto, questa tornata elettorale risulta essere molto importante anche e soprattutto per lo Stretto e i suoi Comuni, in primis ovviamente le due Città Metropolitane.

I dati dell’affluenza della prima giornata hanno lanciato qualche indicazione: a Reggio Calabria si è sfiorato il 50%, un dato un linea con quello del 2020. A Messina, invece, un 46% abbastanza deludente, nonché più basso del numero del 2020, di quasi dieci punti percentuali.