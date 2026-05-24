Elezioni comunali, l’affluenza alle urne alle ore 23: flop a Messina, tutti i DATI dei comuni della provincia

Si è conclusa la prima giornata delle operazioni di voto. Nel territorio messinese, l’attenzione è particolarmente alta, con grande attesa a Messina e in molti comuni della provincia, tra cui Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dove gli elettori sono chiamati alle urne per una consultazione destinata a segnare il quadro amministrativo locale. In città, da segnalare, alle 23, l’affluenza in forte calo con un -9,1% rispetto al 2022, anche se si votava in un solo giorno.

I dati di affluenza alle urne

Alle ore 23, i dati ufficiali (dopo i rilevamenti delle 12 e delle 19) sull’affluenza alle urne mostrano la partecipazione al voto in tutta la provincia. La consultazione, tuttavia, non è ancora conclusa: le urne riapriranno domani alle ore 7 e resteranno aperte fino alla chiusura definitiva dei seggi prevista per le ore 15 di lunedì 25 maggio.

Prospettive per la giornata di domani

Con l’apertura dei seggi alle ore 7 di lunedì 25 maggio, la seconda giornata di voto sarà decisiva per completare il quadro dell’affluenza alle urne. La partecipazione dei cittadini nella mattinata potrebbe determinare importanti variazioni rispetto ai dati preliminari raccolti oggi, offrendo indicazioni preziose sull’andamento del voto in tutte le aree della provincia.

I dati dell’affluenza alle ore 23

Provincia Messina