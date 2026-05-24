Elezioni comunali, l’affluenza alle urne alle ore 12: in netto calo a Messina, tutti i DATI dei comuni della provincia

Si è ufficialmente aperta alle ore 7 di oggi, domenica 24 maggio, la due giorni di voto che coinvolge diversi Comuni d’Italia. Nel territorio messinese l’attenzione è particolarmente alta: c’è grande attesa a Messina e in numerosi comuni della provincia, tra cui Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dove gli elettori sono chiamati alle urne per una consultazione destinata a segnare il quadro amministrativo locale. Il dato centrale della giornata è l’avvio delle operazioni elettorali e il primo monitoraggio della partecipazione. Dopo l’apertura dei seggi, infatti, arrivano i dati dell’affluenza alle urne delle ore 12, primo rilevamento ufficiale utile per misurare la risposta degli elettori nelle prime ore di voto.

Prossimi rilevamenti alle 19 e alle 23

Dopo il primo aggiornamento delle ore 12, sono previsti nuovi rilevamenti dell’affluenza alle ore 19 e alle ore 23, in coincidenza con la chiusura della prima giornata di voto. Il dato delle ore 23 sarà particolarmente significativo, perché permetterà di tracciare un primo bilancio della partecipazione nella giornata di domenica. La consultazione proseguirà poi nella mattinata di lunedì 25 maggio, fino alla chiusura definitiva dei seggi alle ore 15.

I dati dell’affluenza alle ore 12

Provincia Messina