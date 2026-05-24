Elezioni Comunali: a Messina affluenza in forte calo alle 19, -4% rispetto al 2022. I DATI di tutti i comuni della provincia

Dopo lo start di questa mattina, proseguono le operazioni di voto in numerosi Comuni d’Italia. Nel territorio messinese, l’attenzione è particolarmente alta, con grande attesa a Messina e in molti comuni della provincia, tra cui Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dove gli elettori sono chiamati alle urne per una consultazione destinata a segnare il quadro amministrativo locale. In città, da segnalare, alle 19, l’affluenza in forte calo con un -4% rispetto al 2022.

Affluenza alle urne: dati delle ore 19

Dopo l’apertura dei seggi e il primo aggiornamento sull’affluenza alle urne delle ore 12, arrivano ora i dati delle ore 19. Questo rilevamento rappresenta un passaggio chiave per valutare la partecipazione degli elettori durante la fase centrale della giornata. L’analisi di questi dati permette di comprendere quanto i cittadini si siano mobilitati e quale sia il trend della partecipazione nelle diverse zone della provincia di Messina.

Prossimo rilevamento alle 23

Dopo il primo aggiornamento delle ore 12 e quello delle ore 19, è previsto l’ultimo rilevamento alle ore 23, in coincidenza con la chiusura della prima giornata di voto. Questo dato sarà particolarmente significativo, perché permetterà di tracciare un primo bilancio della partecipazione nella giornata di domenica. La consultazione proseguirà poi nella mattinata di lunedì 25 maggio, fino alla chiusura definitiva dei seggi alle ore 15, consentendo di completare il quadro della mobilitazione degli elettori e di valutare con maggiore precisione l’andamento della votazione in tutta la provincia di Messina.

I dati dell’affluenza alle ore 19

Provincia Messina