Elezioni Comunali, urne chiuse. Si torna a votare dalle 7

Urne chiuse. Si è conclusa la prima giornata di voto a Reggio, Messina, nei numerosi Comuni di Calabria e Sicilia e anche in tanti altri Comuni italiani. Si torna al voto domani, lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 7 e fino alle ore 15. Dopodiché inizierà lo spoglio. La prima giornata di voto ha fatto registrare numeri discordanti sull’affluenza.

A Reggio Calabria, ad esempio, la percentuale ha sfiorato il 50% dopo il primo giorno di voto, mantenendosi in linea con quella del 2020. Non si può dire la stessa cosa di Messina, che non ha superato neanche il 40%, fermandosi al 35%, dato ampiamente più basso di quello del 2020. Interessanti anche i dati dei singoli Comuni nelle due province. Ovviamente, il quadro più chiaro e definitivo si avrà domani, al termine della seconda giornata di voto.